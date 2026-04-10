‘La Nena’: Atreplayer se ha guardado lo mejor para el final de ‘La novia gitana’

Críticas sin spoilers de La Nena, la continuación de la trama iniciada con La novia gitana. Basada en la trilogía literaria de Carmen Mola, Atresplayer cierra el círculo de este thriller policial con la entrega más salvaje, valiente y diferente a la novela original. Dirigidos por Paco Cabezas, los nuevos capítulos son una auténtica virguería visual y emocional. La serie se estrena en la plataforma digital de Atresmedia este domingo 12 de abril.

La serie es mejor que el libro

Tras La novia gitana y La red púrpura, llega ahora La Nena y en las tres temporadas que siguen la historia de la inspectora Ele Blanco y su equipo, digo lo mismo: la adaptación es mejor que la novela.

Cierto es que la saga de Elena Blanco es un éxito editorial indiscutible y que atesora millones de fans en todo el mundo. Yo solo leí las dos primeras entregas de las obras de Carmen Mola (seudónimo bajo el que escriben tres señores: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero) y tuve suficiente.

Tanto La novia gitana como La red púrpura, si bien son entretenidas, sangrientas y con giros disfrutables, me parecieron novelas profundamente misóginas e incluso racistas. Aquí las mujeres confunden masculinidad con agresividad, mientras que los hombres tienen más aristas. Por ello, me alegré, al ver la primera temporada de la serie, que se habían cambiado ciertas cosas del original (el tratamiento al pueblo gitano es más que respetuoso que en el libro y el final, la excusa por la que el villano asesina, cambia y deja de ser tan incoherente y machista).

Adaptación libre

La red púrpura empezó a desviarse más de la novela (sobre todo en tramas secundarias), algo que ha afectado a esta última temporada. Y es que La Nena es una adaptación muy libre de la obra de Carmen Mola. Cierto es que se respeta que Chesca sea la gran protagonista de la función, pero no por las razones que se dan en el libro, sino por una continuación directa con la temporada anterior (la novela, en realidad, es mucho más independiente).

Aunque hay más libros sobre Elena Blanco, se supone que con La Nena se cierra una trilogía original, por lo que podemos esperar que esta sea la última temporada de la serie. Siento que tanto Diagonal TV como Atresplayer han sacado pecho y han dado lo mejor de sí mismos para decir adiós.

Puro espectáculo

Como La novia gitana y en la red púrpura, La Nena es oscura, sucia, violenta. No hay espacio para la esperanza o la redención. De hecho, podríamos decir que esta es la temporada más intensa de todas. Sí, tiene mucho de pretenciosa, pero esta serie es una fantasía a la que no se le puede exigir realismo alguno.

Para un servidor, lo mejor es el cambio de foco y el ver a Chesca (maravillosa Lucía Martín Abelló,) dándolo todo a nivel físico y emocional. La despedida (si es que lo es) es muy digna; si has llegado hasta aquí, no te molestan las frases lapidarias y las miradas intensas mientras ves sangre a raudales.

Y como siempre, el guion sigue manteniendo su distancia de seguridad frente a las novelas y eso, al menos para mí, es de agradecer. Si eres fan del libro, no esperes lo mismo, o incluso algo parecido, pero tampoco te vas a sentir traicionado. Conseguir eso es milagroso.

La trama

Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Maríajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida, dejó atrás la BAC.

Pero la violencia no deja cabos sueltos y cuando un nuevo hallazgo sacude el tablero, no tiene más remedio que volver y regresar; significa enfrentarse a lo que intentó dejar atrás. Mientras tanto, Chesca ha elegido otro camino.

Separada de su antigua aliada, se ha sumergido en una guerra propia donde las reglas han dejado de importar. El equipo sigue tras la pista de Rocío Narváez, La Madre, pero cada avance solo revela un entramado aún más grande y peligroso.