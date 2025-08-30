La miniserie de ‘Carmen Mola’ que acaba de llegar a Netflix: hacía tiempo que no me enganchaba tanto a una serie

El pseudónimo de Carmen Mola pertenece a tres escritores españoles: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Los tres alcanzaron el éxito con la trilogía de la inspectora Elena Blanco que incluye las novelas La novia gitana, La red púrpura y La nena, y cuando ganaron el Premio Planeta en 2021 con el libro La bestia. Os vamos a hablar hoy de Dos tumbas, una serie de los escritores de Carmen Mola que, además de estas novelas, llevan escribiendo guiones 30 años. Un intenso thriller creado por Agustín Martínez para Netflix que ha dirigido por Kike Maíllo y que se va a estrenar este 29 de agosto en la plataforma de streaming. La serie Dos tumbas nos cuenta como dos años después de la desaparición de dos adolescentes de 16 años en misteriosas circunstancias, cuyo caso se quedó sin resolver por falta de pruebas y sospechosos, la abuela de una de ellas decide comenzar a investigar por su cuenta para hacer justicia.

La miniserie Dos tumbas promete una buena dosis de misterio, suspense desapariciones y venganza y está protagonizada por la actriz Kiti Mánver que da vida a la abuela que quiere saber qué pasó con los dos adolescentes. Además, en el reparto de esta serie, están los actores Álvaro Morte, que da vida a un mafioso y padre de una amiga de la chica desaparecida, fallecida esa misma noche, y Hovik Keuchkerian, al padre de otra de las jóvenes desaparecidas. La serie Dos tumbas cuenta solo con 3 episodios de unos 50 minutos aproximadamente cada uno en los que los usuarios de Netflix se encontrarán seguro con una trama repleta de misterio, suspense y muchos secretos

La serie se ha rodado en diversas localidades de la Comunidad de Madrid, en Barcelona y en varias ciudades andaluzas como Torrox, Nerja y Frigiliana. También se rodaron varias escenas en Almería, entre ellas la explotación salinera de Monteleva. Esta serie puede ser una buena opción para los que disfrutan con las series de misterio y suspense en las que sus protagonistas deciden enfrentarse a todo para descubrir qué ha pasado en realidad.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Dos tumbas?

Isabel, la abuela de setenta años de una adolescente que desapareció hace dos años junto con una amiga en misteriosas circunstancias, decide comenzar a investigar por su cuenta para vengarse. Las autoridades han cerrado el caso y se ha quedado sin resolver por falta de pruebas y al no haber encontrado ningún sospechoso.

En el camino de esta abuela coraje se cruza Rafael Salazar, un hombre con un pasado turbio con el que jamás habría aceptado pactar si no estuviese pasando por estas circunstancias. Un hombre con el que, como ella misma dice, nunca se sentaría a cenar, pero con el que termina pactando para intentar saber que le ocurrió a su nieta y poder vengarse. Isabel poco a poco va descubriendo diferentes secretos que llevaban escondidos muchos años y que cambiarán su vida para siempre.

La trama de esta serie va llevando al espectador a través de esta historia de suspense y venganza, pero también le va sorprendiendo con numerosos giros con los que todo cambia para los protagonistas en solo un minuto.

El reparto de esta serie de suspense

La conocida actriz Kiti Mánver interpreta el papel de Isabel, la abuela que decide encontrar a su nieta, y el actor Álvaro Morte, al que conocemos por su papel de ‘El profesor’ en la serie La casa de papel, que interpreta el papel de Rafael Salazar, el padre de una adolescente que falleció ese aciago día. Además, la serie cuenta con la presencia del actor Hovik Keuchkerian (Antidisturbios, Reina roja) como Antonio, el padre de la otra adolescente desaparecida.

En el reparto de esta serie de suspense están también los actores Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoe Arnao, Nonna Cardoner como Lupe, Carlos Scholz como Beltrán y Salva Reina, entre otros.

La miniserie Dos tumbas no solo se centra en esta historia de misterio y desapariciones, sino que también le plantea al espectador la duda de si se puede confiar en la justicia oficial cuando la policía no es capaz de descubrir a los culpables. Hay que tener en cuenta que en esta serie son los propios ciudadanos los que toman el control de la situación y a la cabeza están la abuela de 70 años, el padre de una de las jóvenes desparecidas y el de otra que falleció el día en el que se les perdió la pista.

Una serie que estamos deseando ver y que es uno de los platos fuertes de Netflix para este mes de septiembre. Además de esta serie en Netflix se pueden ver las ficciones de intriga y suspense La chica de la nieve, El silencio, El inocente, Última noche en Tremor, Mano de hierro, El jardinero o Clanes, entre otras.