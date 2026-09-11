¿Qué pasó en el 11-S? 5 documentales imprescindibles para conocer la realidad detrás del atentado que cambió la historia de Estados Unidos

El 11 de septiembre de 2001 se produjo el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos, que cambió por completo su historia y que repercutió en el resto de países de Occidente. La mañana de ese mismo día, 19 terroristas de la red yihadista Al Qaeda, liderada por el que fue el hombre más buscado del planeta durante casi 10 años, Osama bin Laden, secuestran cuatro aviones comerciales.

Dos de los aviones impactaron contra las famosas Torres Gemelas, dejando imágenes y videos donde se puede ver el colapso de los rascacielos que eran el corazón financiero de la ciudad de Nueva York. El tercer avión impactó contra el Pentágono. Y el cuarto y último contra un campo abierto en Pensilvania, gracias a que los pasajeros se rebelaron contra los secuestradores que tenían como objetivo principal atacar la Casa Blanca.

Documentales 11-S

La rumorología sobre este suceso sigue en activo a día de hoy. Sigue siendo difícil explicar algunas cosas, pero el paso del tiempo ha conseguido destripar muchas otras, explicando los diferentes puntos de vista y sucesos ocurridos: cómo vivieron el secuestro las víctimas de los aviones, las víctimas de las torres, cómo reaccionó el gobierno de EEUU y cuáles fueron sus reacciones…

Para conocer una historia donde se desarrollaron muchas teorías y conspiraciones, los mejores documentales son:

11-S: Las cintas perdidas (2026) : Un estremecedor documento sonoro estrenado por el programa Documentos TV que se puede ver de forma gratuita en RTVE Play . Presenta las conversaciones reales de militares y controladores aéreos desbordados que revelan la confusión y los fallos de comunicación durante los ataques.

: Un estremecedor documento sonoro estrenado por el programa Documentos TV que se puede ver de forma gratuita en . Presenta las conversaciones reales de militares y controladores aéreos desbordados que revelan la confusión y los fallos de comunicación durante los ataques. 11-S: Testigos de la tragedia / Un día en Estados Unidos (2021) : Una miniserie documental de seis episodios dirigida por Daniel Bogado en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum. Reconstruye el día minuto a minuto a través de los ojos de bomberos, policías y supervivientes de una forma muy inmersiva. Disponible en Disney Plus .

: Una miniserie documental de seis episodios dirigida por Daniel Bogado en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum. Reconstruye el día minuto a minuto a través de los ojos de bomberos, policías y supervivientes de una forma muy inmersiva. Disponible en . Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (2021): Esta serie ofrece una perspectiva más amplia y geopolítica. Analiza desde los orígenes de Al Qaeda en la década de los 80 hasta la respuesta armada e invasiones posteriores llevadas a cabo por Estados Unidos. Disponible en Netflix .

Esta serie ofrece una perspectiva más amplia y geopolítica. Analiza desde los orígenes de Al Qaeda en la década de los 80 hasta la respuesta armada e invasiones posteriores llevadas a cabo por Estados Unidos. Disponible en . Fahrenheit 9/11 (2004): Ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, es el documental más taquillero de la historia del cine. No se centra tanto en el ataque en sí, sino en las consecuencias políticas, las conexiones financieras entre la familia Bush y la familia de Osama bin Laden, y cómo se utilizó el miedo para justificar la invasión de Irak. Disponible en plataformas bajo demanda como Apple TV o Amazon Prime Video.

Ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, es el documental más taquillero de la historia del cine. No se centra tanto en el ataque en sí, sino en las consecuencias políticas, las conexiones financieras entre la familia Bush y la familia de Osama bin Laden, y cómo se utilizó el miedo para justificar la invasión de Irak. Disponible en plataformas bajo demanda como Apple TV o Amazon Prime Video. 102 minutos que cambiaron a EEUU (2008): Ganador de cuatro premios Emmy. Este documental tiene un formato único: no utiliza narradores ni entrevistas posteriores. Está editado exclusivamente con grabaciones en tiempo real de ciudadanos comunes, videoaficionados, periodistas locales y cámaras de seguridad. Cubre de forma exacta los 102 minutos que pasaron entre el primer impacto y el colapso de la segunda torre. Disponible en YouTube.

¿Cuántas víctimas hubo en el 11-S?

El número de víctimas mortales confirmadas a día de hoy es de 2.997 personas. En las Torres Gemelas, 2.606 personas perdieron la vida en los edificios y sus alrededores, incluyendo 343 bomberos y 71 policías que fallecieron en labores de rescate.

El avión que impactó en el Pentágono terminó con la vida de 125 personas dentro del edificio. A estas cifras se suman los pasajeros de los vuelos comerciales secuestrados, que suman 246 personas. Además de las muertes directas de ese día, decenas de miles de personas han sufrido enfermedades crónicas y cánceres mortales por la inhalación de polvo tóxico en la Zona Cero.