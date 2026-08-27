La guerra judicial entre Paulina Rubio y Colate continúa, pero… ¿qué recuerdas de su turbulenta relación? ¡Ponte a prueba!

La guerra judicial entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo está lejos de terminar. Tan solo dos semanas después de que la Justicia de Florida decidiera que el menor siguiera viviendo principalmente con su madre, Colate ha vuelto a mover ficha. El pasado 24 de agosto, su abogada presentó una petición de reconsideración para que volviera a analizar distintos aspectos del caso, dejando así más que claro, que no está dispuesto a darse por vencido.

En medio del revuelo generado, la abogada de Paulina Rubio, Sandra Hoyos, ha lanzado un comunicado, emitido por el programa El verano se mueve, para dejar claro que la cantante no va a pronunciarse al respecto públicamente. «Ante la petición de segunda audiencia presentada recientemente en el proceso de nuestra cliente, Paulina Rubio, no emitiremos declaraciones ni comentarios públicos en este momento. […] «El caso continúa ante los tribunales y, por respeto al proceso judicial y a las partes involucradas, cualquier argumento, posición o respuesta será presentado exclusivamente ante la autoridad correspondiente y por las vías legales establecidas», reza el escrito.

Pese a lo que pase finalmente con la custodia de su hijo, hay algo que es innegable: la relación entre Paulina Rubio y Colate está más distante y rota que nunca. Una situación que, sin duda, contrasta, y mucho, con la historia de amor que protagonizaron años atrás. Porque aunque ahora resulte difícil imaginarlo, hubo tiempo en el que fueron una de las parejas más mediáticas y enamoradas del panorama internacional. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo y cuáles fueron sus momentos más virales? ¡Ponte a prueba con nuestro test!