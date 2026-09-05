La confesión de Colate que vuelve a agitar su batalla judicial con Paulina Rubio: «Mi hijo ha dicho que no es feliz con su madre»

Este verano ha estado lleno de luces y sombras, sobre todo para Colate. El hermano de la chef Samantha Vallejo-Nágera lleva años inmerso en juicios y pleitos con su exmujer, Paulina Rubio, por la custodia del hijo que tienen en común. Aunque la relación entre ambos es prácticamente inexistente, el joven es el que mantiene ese mínimo vínculo entre ellos. A principios de agosto, el empresario sufrió uno de los varapalos más duros de su vida: una sentencia establecía que su hijo debía permanecer en Miami con su madre.

El 30 de abril de 2007, la conocida como chica dorada y Colate se daban el sí, quiero en una espectacular boda. Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera sellaban así una historia de amor que tan solo duraría siete años más. Tras varias idas y venidas, un hijo en común y varios rumores de infidelidades, en 2014 la cantante y el empresario decidían poner punto y final a su matrimonio. Aunque la relación parecía disolverse de manera amistosa, no tardaron en llegar las acusaciones, las denuncias y los juicios que marcarían el futuro de la ex pareja. A pesar de que llegaron a un acuerdo en prácticamente todo, el divorcio terminó convirtiéndose en una larga batalla legal por la custodia de su hijo.

La última novedad llegaba el 10 de agosto, cuando una sentencia emitida por un tribunal de Miami establecía que el menor tenía que quedarse con su madre en la ciudad estadounidense. A pesar de que este había mostrado su voluntad de quedarse con su padre y de que varios informes favorecían la posición de Colate, la sentencia ha salido en su contra. Lo curioso es que fue emitida apenas cinco minutos después de que el avión del joven despegara de Madrid rumbo a Miami.

En esta apertura de temporada, Nicolás Vallejo-Nágera se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para aclarar la situación. Durante mucho tiempo, los episodios judiciales que han marcado la batalla legal entre Paulina Rubio y Colate han ido dejando detalles de lo más curiosos. En el plató, el empresario ha confesado que en uno de los juicios, después de que una persona avisara presuntamente a la chica dorada de que consumía estupefacientes, esta presentó una prueba. «Presentó un análisis de estupefacientes, sin pedirlo, y dio positivo en marihuana».

Los colaboradores se interesan por cómo es la vida entre madre e hijo y el entrevistado afirma: «A veces van a comer y a veces al cine». Pero, por lo que relata, la relación entre ambos no es tan perfecta como la cantante quiere aparentar. En medio de la entrevista, los colaboradores se adentran en un episodio especialmente delicado: el supuesto altercado que habría vivido su hijo con su madre. Colate afirma que, durante un viaje que hacía desde Miami a Madrid, al aterrizar se encontró con un audio de su hijo: «Aterricé y me encontré con un audio de mi hijo contándome lo que había pasado». El empresario asegura que ha habido episodios agresivos e incluso confiesa: «Mi hijo confiesa que le habían pegado y que su madre estaba en una actitud agresiva».

Cuando todo sucedió, Colate asegura que fue su hijo quien llamó a la Policía. «Ha habido episodios agresivos entre Paulina y mi hijo». Además, amplía el relato de lo que ocurrió en aquel complicado momento con su madre: «La policía va, aparece, se entrevista con el niño y con la madre y hacen un informe. Luego aparecieron los servicios sociales. Fueron a verla al colegio y ven otras marcas de la pelea y la cosa se queda ahí».

Durante este verano hemos podido ver en redes sociales cómo Colate ha pasado tiempo con su hijo y su familia paterna, disfrutando de la capital. En estas instantáneas se ve al menor feliz y Nicolás Vallejo-Nágera afirma: «Dice que quiere mucho a su madre, pero que no puede vivir con ella». Sobre esto, añade: «Nico, mi hijo, ha dicho que no es feliz con su madre».

Durante todo este tiempo, hemos visto cómo la batalla judicial entre la ex pareja se alarga de manera eterna y, como bien afirma el empresario, se ha gastado más de un millón de euros en juicios. A su vez, en la entrevista, este afirma que tiene una costilla fracturada, además de la nariz, todo ello como consecuencia de una trifulca entre ambos.

En medio de una ardua batalla legal, Nicolás Vallejo-Nágera sigue peleando por la custodia de su hijo en una situación que parece no tener final. Mientras el joven asegura que quiere quedarse en España, la justicia estadounidense mantiene su decisión de que permanezca en Miami con su madre.