Los llevó tu madre en los años 80 y ahora vuelven a ser la última moda: los vaqueros que pegan con tacones, botines y sandalias y más estilizan

La moda vintage atraviesa un nuevo momento de popularidad y recupera prendas que marcaron diferentes generaciones. Entre ellas, los jeans de los años 80 vuelven a ocupar un lugar destacado gracias a sus siluetas reconocibles, lavados llamativos y espíritu desenfadado. Los hay de diversos tipos. La fascinación por quienes vivimos esta década no se limita a las prendas originales: las nuevas colecciones reinterpretan sus cortes y detalles para adaptarlos a los códigos actuales.

El regreso de la estética vintage responde, en parte, al interés por recuperar prendas con identidad y reinterpretarlas desde una mirada contemporánea. Los años 80 son especialmente atractivos porque representan una época de grandes contrastes: el denim podía ser ajustado o voluminoso, clásico o desgastado, discreto o completamente llamativo. Según Thrifttale «Los vaqueros de talle alto de los años 80 por fin nos permitieron respirar tranquilos de nuevo. Se ajustan a la parte más estrecha de la cintura. Son holgados en toda la pierna, con un corte suelto en las caderas y los muslos que se estrecha ligeramente hacia los tobillos». Durante aquella década, los jeans dejaron definitivamente de ser considerados únicamente una prenda funcional y se consolidaron como un elemento de moda. La influencia de la música, el cine y las celebridades y la aparición de nuevos tratamientos para el denim contribuyeron a convertirlos en protagonistas.

¿Cómo eran los jeans de los años 80 que están en tendencia?

Los jeans de los 80 se caracterizaban por una fuerte presencia del tiro alto, especialmente en los modelos femeninos, y por una gran variedad de cortes. Durante la década convivieron diseños ajustados, rectos, tapered, amplios y de cintura marcada. También fueron importantes los lavados claros, el stone wash y el famoso acid wash o jean nevado, que aportaba un efecto irregular y desgastado.

La época también estuvo marcada por la personalización: roturas, bordados, parches, dobladillos y detalles decorativos permitían expresar personalidad. El denim se convirtió en una prenda transversal, vinculada tanto con la moda cotidiana como con la cultura pop, el rock, el punk y el hip-hop.

Las características de los jeans de los 80

Cigarette

De pierna estrecha y generalmente de tiro alto, los jeans cigarette se ajustan al cuerpo sin llegar necesariamente al extremo de los skinny actuales. Su silueta estiliza las piernas y permite combinarlos con zapatillas, botas, mocasines o tacones. En la actualidad son una de las reinterpretaciones ochenteras más fáciles de incorporar a un guardarropa contemporáneo.

Bootcut

El corte bootcut se caracteriza por mantenerse relativamente ajustado en caderas y muslos y abrirse suavemente desde la rodilla. Aunque alcanzó especial protagonismo en décadas posteriores, su presencia dentro del universo denim ochentero y su regreso actual lo convierten en una alternativa para quienes buscan una silueta retro que combine especialmente bien con botas y calzado de tacón.

Rasgados

Las roturas y zonas desgastadas aportaban una estética rebelde asociada con el punk y el rock. Los jeans podían presentar roturas en las rodillas, deshilachados y acabados deliberadamente usados. Esta característica convirtió al denim en una herramienta de expresión individual.

Acid wash o nevados

Son probablemente uno de los acabados más reconocibles de la década. Presentan contrastes claros y oscuros que generan una apariencia marmolada o salpicada. La técnica se popularizó masivamente durante los 80 y transformó el denim convencional en una pieza mucho más llamativa.

Mom jeans

De tiro alto, cintura definida y volumen en la zona de caderas y muslos, los mom jeans representan otra de las siluetas asociadas con la década. «Pero a medida que pasaron de moda en los años 90, estos vaqueros anchos, azules, con cinturón y de talle alto se convirtieron en una prenda básica en los armarios de las madres de los suburbios», explica Thrifttale.

Rectos y tapered

Los cortes rectos y los modelos que se estrechaban hacia el tobillo también fueron habituales. Su estructura permitía jugar con prendas superiores voluminosas, una combinación muy característica de la estética de los años 80.

Ideas de looks para vestir los jeans de los 80

Para el día a día

Combinar mom jeans de tiro alto con una camiseta blanca metida dentro del pantalón, zapatillas retro y una campera de cuero. Un cinturón ancho puede reforzar la inspiración ochentera.

Look de oficina

Elegir jeans cigarette en un lavado azul oscuro y sumarlos a una camisa blanca, blazer estructurado y mocasines. Un bolso de líneas simples ayuda a actualizar el conjunto.

Para una salida nocturna

Apostar por jeans acid wash con una blusa satinada o un top negro, botas de tacón y accesorios metálicos. El contraste entre el denim informal y las prendas sofisticadas equilibra el look.

Look de fin de semana

Llevar jeans rectos de tiro alto con un sweater oversize parcialmente metido en la cintura y zapatillas blancas. Una gorra o riñonera completa la propuesta.