El caimán más grande jamás capturado en el río Misisipi fue un gigante que batió récords

En uno de los afluentes del río más importante del centro de Estados Unidos, tres cazadores protagonizaron en 2013 la hazaña de capturar al caimán más grande jamás registrado en la historia del estado de Misisipi. El río Misisipi alberga especies de la fauna salvaje más importantes de Norteamérica, destacando el caimán americano.

Este gigantesco espécimen midió 14 pies y 3 pulgadas (4,34 metros) de largo y pesó 802,5 libras (364 kilogramos). Las condiciones que se generan en los alrededores del río Misisipi son idóneas para la existencia de los caimanes. Los humedales, las marismas y los canales son lugares tranquilos que les proporcionan refugio, acceso a presas y espacio para seguir desarrollándose durante años.

La importancia de este espécimen de caimán

El descubrimiento de un caimán de unas dimensiones tan grandes es indicador de varios factores científicos y ecológicos fundamentales. El primer indicador de la existencia de ejemplares de más de 40 años, como el del caimán capturado, es el indicador de salud ambiental. Se demostró que el ecosistema del río cuenta con hábitats saludables, refugio adecuado y abundante alimento para que los depredadores puedan alcanzar su máximo potencial biológico.

En 1960, el caimán americano estaba amenazado por peligro de extinción. Después de medio siglo, el registro de estos colosos es la prueba del éxito de conservación de la especie gracias a las estrictas leyes de protección animal.

La protección animal también incluye su regulación, por lo que el control de población ha sido un pilar fundamental. La caza regulada ha evitado que la población de caimanes se sature. Reducir el número de grandes machos territoriales disminuye el ataque a humanos, ganado y mascotas en las zonas cercanas al río.

¿Cómo se gestiona la existencia de los caimanes?

Con el fin de gestionar de forma responsable la población de caimanes y aprovechar al máximo cada captura, el Estado de Misisipi ha tomado tres medidas: control estricto de la caza, aprovechamiento total del animal e investigación científica activa.

Para la caza del animal se ha concretado un sorteo en el que sólo un número reducido de personas pueden cazarlo, disminuyendo la temporada de caza a 10 días al año. Su caza debe aprovecharse al máximo, empleando su carne para consumición y utilizando la piel para moda exótica. Además, cada ejemplar cazado aporta un enorme valor a la ciencia.