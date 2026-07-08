Las cámaras de un bar graban la agresión brutal de un hombre a su padre en Mora (Toledo) e identifican al agresor

Las cámaras de seguridad grabaron cómo un hombre de 30 años estuvo a punto de matar a su padre de 70 de un puñetazo brutal en la cara. Ha ocurrido en la localidad de Mora (Toledo). La Guardia Civil detuvo al agresor, que quedó en libertad y regresó a atacar a su madre. Detenido por segunda vez, el hombre ha sido enviado a prisión provisional.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió al aviso de un ciudadano que alertaba de una agresión a un anciano en la puerta de un bar. A su llegada, los agentes hallaron a la víctima de 70 años, inconsciente en el suelo y en un charco de sangre.

Los guardias batieron el terreno y en las inmediaciones encontraron al hijo de la víctima, un hombre de 30 años, al que identificaron y detuvieron. Además, la agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad que reflejan perfectamente cómo el agresor discute con su padre, se acerca al anciano en actitud amenazante y le da un puñetazo brutal en la cara al anciano. A continuación, el agresor se marcha tranquilamente, dejando a su padre anciano malherido.

El juez dejó en libertad al agresor

Con el padre ingresado en el Hospital Universitario de Toledo en estado grave, el juzgado dejó en libertad al agresor, aunque investigado por lesiones graves a su padre y con una orden de alejamiento de sus padres.

El hijo no tardó en regresar al domicilio familiar. El día siguiente, el agresor regresó en busca de su madre y rompiendo la orden de alejamiento. Esta vez solo le dio tiempo a amenazar a su madre y a aporrear la puerta de la casa.

La Guardia Civil llegó a tiempo y le detuvo antes de que el hijo también pegara a su madre. El agresor intentó huir a pie y se resistió a los guardias de forma activa antes de ser detenido.

Esta vez sí, el juzgado mandó a prisión provisional al hijo agresor por romper la orden de alejamiento de sus padres. Entre tanto, el proceso judicial por la agresión al padre continúa adelante.

Fuentes del caso explican que el agresor no tiene diagnosticada ninguna enfermedad mental.