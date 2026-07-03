Cinco detenidos por una pelea brutal en Canarias que empezó en un bar y terminó a machetazos en un hospital

La pelea arrancó a puñaladas y puñetazos en una conocida zona de ocio de Las Palmas de Gran Canaria y terminó en el hospital a machetazos, con varios heridos y con cinco detenidos acusados de riña tumultuaria tras una investigación policial que se prolongó durante un mes.

La violenta pelea tuvo lugar la madrugada del día 24 de mayo, en la puerta de una calle que reúne varios locales de ocio en la capital de Gran Canaria, y contó con la participación de más de 20 personas, que en algunos momentos llegaron a enfrentarse con los efectivos policiales que acudieron a atajar el enfrentamiento, lanzándoles botellas y piedras.

En esa primera fase, los contendientes, muy violentos y bajo la ingesta de gran cantidad de alcohol, utilizaron puños americanos y armas blancas, produciéndose varios heridos que acudieron por sus propios medios a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria, salvo el encargado de uno de los negocios, que resultó herido grave. Otro de los heridos perdió varias piezas dentales en la refriega.

Sin embargo, al coincidir en el hospital, la reyerta se reinició con más violencia aún, incluso con uno de los implicados blandiendo un machete que fue intervenido rápidamente por los agentes. En esta segunda fase de la reyerta participaron entre ocho y diez personas, algunas identificadas por la Policía Nacional.

Cinco detenidos un mes después

Tras la pelea multitudinaria, los investigadores de la Policía Nacional comenzaron a reconstruir todo lo ocurrido con la ayuda de las declaraciones de los testigos, de los heridos y visionando las cámaras de vigilancia de la zona.

Como resultado de esas diligencias de investigación, el pasado 25 de junio, un mes después de la reyerta, cinco personas fueron detenidas como presuntas responsables de un delito de riña tumultuaria y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que los dejó en libertad en calidad de investigados.