Rigoberto F., el médico de Atención Primaria detenido por la Policía Nacional por agresión sexual a once pacientes, ha sido inhabilitado cautelarmente para ejercer su profesión y ha ingresado en prisión provisional por orden de la titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. La magistrada también ha dictado orden de alejamiento para el acusado de las víctimas.

Al médico investigado por agresión sexual, que en su comparecencia en sede judicial se ha acogido a su derecho a no declarar, se le imputan indiciariamente 11 delitos de agresión sexual a otras tantas mujeres.

Los hechos habrían tenido lugar en distintos centros del Servicio Canario de Salud (SCS), aunque en la actualidad el investigado no mantiene relación laboral alguna con la sanidad pública canaria.

Fuentes de la Consejería de Sanidad aclaran que el médico fue apartado de sus funciones y dejó de pasar consulta desde que en febrero se tuvo constancia de la primera denuncia y fue detenido, aunque a los pocos días fue puesto en libertad como investigado. Posteriormente, fueron surgiendo denuncias de más víctimas hasta llegar a once casos.

Tras las agresiones les daba su contacto

La primera detención del médico se produjo el pasado 3 de febrero en Telde después de que la Policía recibiera la denuncia de la primera víctima a la que supuestamente hizo tocamientos en los pechos y otras partes íntimas de su cuerpo con la excusa de examinarla.

Varias de las víctimas han relatado que tras las agresiones el médico les facilitaba su contacto para verse en privado ya fuera de los centros médicos donde se produjeron los hechos.

Agresor sexual reincidente

Entre la primera y la segunda detención derivadas de las nuevas denuncias de estas once pacientes, el médico fue juzgado por otra agresión sexual en un proceso judicial en el que se le pedían nueve años de prisión.

El juicio tuvo lugar el día 13 de febrero pero el médico acusado de agresión sexual finalmente resultó absuelto.

Años antes, desde 2010, el médico ya había sido detenido en varias ocasiones por agresión sexual a otras pacientes y condenado en casos previos a las once nuevas denuncias que ahora se investigan. Incluso llegó a incumplir una orden de alejamiento de una de las víctimas, motivo por el que se le detuvo de nuevo.