La Policía Nacional ha detenido a un médico por agresión sexual a diez de sus pacientes en Gran Canaria. El arrestado este martes, reincidente en este tipo de delitos, ya fue detenido en el pasado mes de febrero tras la denuncia de tres mujeres y ha vuelto a ser arrestado este martes después de ser denunciado por siete víctimas más.

El doctor Rigoberto F., habría sometido a las víctimas a tocamientos y agresiones sexuales, tanto en su consulta del Servicio Canario de Salud como en su gabinete privado de la ciudad de Telde (Gran Canaria).

Tras recibir las denuncias de las nuevas víctimas, la Policía Nacional ha ejecutado una orden de entrada y registro del domicilio del hombre, quien pasará a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas.

Agresor sexual reincidente y absuelto

Los agentes ya detuvieron al mismo médico el pasado día 3 de febrero en la ciudad de Telde (Gran Canaria) como presunto autor de delitos de agresión sexual contra tres de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional en las consultas de urgencias de un hospital.

Unos días después, el día 13 de febrero, el médico fue juzgado por otra agresión sexual en un proceso judicial en el que se le pedían nueve años de prisión, pero en el que finalmente resultó absuelto.

Previamente, el médico ya había sido detenido por agresión sexual en otras ocasiones y condenado en casos previos a la decena de denuncias que ahora se investigan.