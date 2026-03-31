La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes y resuelto el secuestro y la paliza a un joven guineano en un piso de Leganés (Madrid) gracias a que los delincuentes grabaron los hechos y un vecino que recibió el vídeo de las imágenes y avisó a los agentes.

Analizando las imágenes, la Policía consiguió centrar la zona de Leganés donde había sido retenida la víctima y arrestar a los presunto culpables de la detención ilegal, la paliza y la humillación al joven guineano. Los cinco ya están en libertad en condición de investigados.

Los arrestados son un hombre colombiano de 31 años, su pareja española de 21, dos hermanos gemelos húngaros de 32 años y otro español de 21. Todos con antecedentes policiales por tráfico de drogas, amenazas y lesiones. El vídeo muestra a la víctima ensangrentada, tirada en el suelo, mientras le propinan patadas y puñetazos reclamándole una deuda de 15 euros.

Puñetazos y patadas en la cabeza

«¿Cuándo has dicho que me los devuelves?», le grita uno de los agresores al joven guineano que llora y suplica para que paren los golpes. «Por payaso», le grita otro joven que le pisa la cabeza a la víctima y le patea en varias ocasiones.

El vídeo llegó a manos de un vecino de Leganés que no dudó en alertar a la Policía Nacional. Los agentes encontraron en 24 horas el piso que albergó el secuestro y detuvieron a los cinco acusados. El cabecilla de la paliza, de origen colombiano, tenía una orden de alejamiento de su pareja española también arrestada por participar en el secuestro.

Los detenidos ya están en libertad

Ahora, este detenido también está acusado de un delito de quebrantamiento de condena. El resto pasaron a disposición judicial acusados de los delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves.

La víctima está ilocalizable y no ha querido denunciar los hechos, aunque la Policía sabe que se encuentra en buen estado. El joven guineano también tiene antecedentes. Los cinco detenidos han sido puestos en libertad como investigados.

La principal hipótesis de la Policía es que la deuda de 15 euros tenía que ver con asuntos de menudeo de drogas.