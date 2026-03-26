El violador que atacó a una mujer en febrero en la zona de Montjuic (Barcelona), es un violador marroquí reincidente de 25 años que estaba en prisión condenado por otras agresiones sexuales y aprovechó un permiso penitenciario para cometer está última violación. Los Mossos d’Esquadra le han detenido hoy en su celda de la prisión de Quatre Camins acusado del último ataque.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de febrero, cuando la víctima estaba paseando a su perro por esa zona de Barcelona. Según la investigación, en ese momento Mohamed supuestamente sorprendió a la mujer por la espalda, comenzó a golpearla con brutalidad y la arrastró a una zona apartada donde la violó.

La mujer, en estado de shock, sobrevivió a la agresión y a las pocas horas consiguió pedir ayuda. Ahora, un mes después, los Mossos han conseguido dar con el presunto violador revisando el listado de agresores sexuales que estaban de permiso el día del suceso.

Llegó a España siendo menor y ya violó

Los investigadores detuvieron al violador reincidente de Barcelona en su propia celda de la cárcel donde cumple una condena de ocho años de prisión por violar a varias mujeres de entre 40 y 70 años en el año 2018 y en la misma zona, lo que le situó como sospechoso desde el principio.

El violador marroquí llegó a España poco antes de esa fecha, siendo menor de edad y como menor de edad fue detenido y condenado por esas violaciones del año 2018, ha adelantado elcaso.cat. Esas agresiones sexuales del 2018 las cometió siguiendo el mismo patrón que ésta última del mes de febrero de 2026.

Violador reincidente

Después de cometer la última violación de febrero durante su permiso penitenciario, Mohamed regresó a prisión cinco horas después del ataque a la mujer.

El violador reincidente se había rapado el pelo antes de volver a la cárcel para impedir que la víctima le reconociera, pero los Mossos pronto le situaron en su punto de mira. Le suspendieron los permisos y se le trasladó de módulo mientras se le investigaba por la agresión sexual.

Durante esa investigación que ha finalizado con su detención, los Mossos descubrieron que el violador reincidente tenía un informe favorable de traslado desde la cárcel a un centro abierto para terminar de cumplir su anterior condena.