Tres trucos sencillos para mantener a raya las plagas del jardín este verano, según expertos jardineros
Toma nota de los trucos para mantener a raya las plagas de tu jardín
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Mantener a raya las plagas del jardín este verano es posible con estos tres trucos sencillos que nos explican los expertos. Es hora de apostar por lo que podemos empezar a tener en estos días por lo que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que todo puede ser posible.
La llegada del buen tiempo es siempre un problema para aquellos que nos acompañará en breve, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fuera importante. Es hora de saber qué podemos hacer para combatir esos molestos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas fechas que tenemos por delante. Un giro radical que podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Será el momento de conocer lo que puede pasar con unas plagas del jardín que pueden pasar a la historia gracias a los expertos jardineros. Con trucos caseros de esos de los de toda la vida, podemos hacer realidad lo imposible.
Los expertos jardineros saben muy bien cómo acabar con las plagas en el jardín
Este verano las altas temperaturas se han convertido en uno de los elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unas jornadas en las que realmente podremos conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de una tendencia al alza.
Es hora de saber qué es lo que podemos aprender de estos expertos cuando lo que necesitamos es apostar por esta tendencia al alza que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Las plagas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación que, sin duda alguna, se convertirá en el mejor aliado de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos dará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Es momento de tener en nuestro poder algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días de transformación que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.
Tres trucos sencillos para mantener a raya las plagas del jardín este verano
Mantener a raya las plagas del jardín no tiene por qué costarnos dinero, sino todo lo contrario. Será el momento de apostar claramente por una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Los remedios caseros son la manera más fácil y rápida de obtener una casa en perfectas condiciones libre de plagas.
Los expertos del blog de Espores nos dan una serie de detalles que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno:
- Aceites vegetales: oliva, girasol, de semillas, etc. No es un método que nosotras hayamos probado, pero hemos leído muchas experiencias sobre ellos. Se utilizan aplicados con pincel sobre el insecto y actúan por asfixia. Para obtener resultados hay que ser persistente, y probablemente no baste una sola aplicación.
- Jabón potásico. El jabón potásico es un gran aliado en el jardín que, además de ser efectivo contra plagas de insectos, deja las plantas limpias. Funciona contra pulgón, cochinilla, mosca blanca y otros insectos sin caparazón. También es útil para eliminar el hongo negrilla, un polvillo negro que invade las hojas después de una invasión de pulgones y otros insectos que excretan melaza.
- Jabón de potasa. Hemos hecho la prueba y podemos deciros que funciona. Con la negrilla es inmediato, pero contra los insectos hay que tener paciencia y ser constante. Se aplica pulverizando sobre la planta 30 gr de jabón disueltos en un litro de agua. Lo encontrarás en la sección de droguería del supermercado.
- La canela tiene propiedades fungicidas y es muy útil para prevenir los hongos en semilleros. Nosotras lo hemos utilizado para proteger los esquejes hasta que enraízan. Se aplica espolvoreado sobre el sustrato en los semilleros o impregnando la base del tallo de los esquejes antes de plantar.
- Brotes de lentejas. Cuando las lentejas comienzan a germinar producen grandes cantidades de una fitohormona denominada auxina, que es la encargada de estimular el crecimiento en las plantas. Un preparado a partir de los brotes de las lentejas puede sustituir perfectamente a las hormonas de enraizamiento comerciales y resulta más natural y económico.
- Azúcar. Las trampas de azúcar funcionan muy bien contra las golosas hormigas. No vas a terminar con ellas, pero conseguirás reducirlas en número y proteger determinadas zonas donde son una amenaza, como un césped recién sembrado o una planta que está sufriendo un fuerte ataque.
- Para prepararlas, llena pequeños recipientes (un plato de café, la tapa de un bote de conserva, etc.) con almíbar, miel o leche condensada. Las hormigas se sentirán atraídas y quedarán pegadas.
- Bicarbonato sódico. El bicarbonato actúa como fungicida y con él se pueden combatir algunos hongos como oídio y mildiu. El preparado básico consiste en disolver 10 gr de bicarbonato sódico (1 cucharada) en un litro de agua y aplicarlo con pulverizador sobre la planta: tallos y hojas, tanto en el haz como en el envés.