Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en toda la provincia, aunque en el sistema Ibérico se esperan chubascos ocasionales y tormentas por la tarde, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán estables. Viento flojo, con predominio de componentes sur y este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con sol a mediodía

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 30 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, como un tímido invitado, se hará notar con fuerza hacia el mediodía. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay margen para algún chubasco en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

A primera hora, el viento soplará suave, pero no se espera que supere los 7 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, la humedad, que alcanzará niveles altos, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la salida del sol a las 07:19 y su despedida a las 20:47, Zaragoza disfrutará de un día largo, ideal para pasear y disfrutar de la calidez del verano que se asoma.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la situación cambiará drásticamente a medida que avance el día.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, acompañada de un viento del noreste que soplará a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica se elevará hasta los 28 grados, pero la humedad, que puede llegar al 95%, hará que el ambiente se sienta pesado. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielo nublado y tarde despejada

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 26 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, mientras que por la tarde se espera un ambiente más despejado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será prácticamente imperceptible, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del día invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando el buen tiempo que nos acompaña.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET