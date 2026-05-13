JPMorgan sigue vendiendo Indra y rebaja su participación hasta el 2,7%

El banco estadounidense JP Morgan ha vuelto a reducir su participación en Indra desde el 5,9% hasta el 2,7%, según los últimos registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, este no ha sido el único movimiento de JP Morgan en Ibdra, ya que la que fuera entidad financiadora de EM&E en su entrada y posterior operativa en Indra, también había reducido progresivamente su participación en la empresa de defensa y tecnología del 15,3% hasta el 5,9% durante la semana pasada.

Así, la semana pasada, y coincidiendo con la venta de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de su 14,3% en Indra el 5 de mayo, JP Morgan ha ido cada día desprendiéndose de un paquete accionarial.

La firma familiar de los hermanos Escribano entró en la compañía de defensa el 15 de mayo de 2023 con una participación del 3,4%, que elevó al 8% en noviembre de ese mismo año y, posteriormente, al 14,3% en diciembre de 2024, cuando se convirtió en el principal accionista privado de Indra. Para financiar esta expansión, Escribano contó con el respaldo de la banca internacional.

JP Morgan reduce su participación en Indra

Por tanto, la firma estadounidense JP Morgan pasó del 15,272% al 11,793%, para, al día siguiente, el miércoles 6 de mayo, vender algo más de un 2% y quedarse en el 9,763% de las acciones de Indra. El jueves, 7 de mayo, JP Morgan decidió desprenderse de otro 2%, hasta el 7,304%, para, finalmente, el viernes quedarse con un paquete accionarial del mencionado 5,971%.

Un mes antes había abandonado la presidencia de Indra Ángel Escribano, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla alrededor del 28% de la compañía, reclamara resolver el posible conflicto de interés derivado de la operación que se analizaba entre Indra y EM&E, empresa propiedad al 100 % de Ángel y Javier Escribano.

En el informe anual de gobierno corporativo de Indra se aclara que la posición declarada por JPMorgan en diciembre de 2024 estaba vinculada a la financiación suscrita por EM&E -titular directo de la participación en Indra- con la entidad estadounidense para adquirir la totalidad de las acciones que representaban el 14,3 % del capital social de la tecnológica.

En concreto, tras conocerse que JP Morgan ha reducido su participación al hasta el 2,7% en Indra, la compañía española de defensa ha caído más de un 2% en bolsa.