Indra sigue moviendo piezas en plena reordenación interna del grupo. La compañía ha fichado a Ciril Rozman, exdirectivo de Agbar y CriteriaCaixa, como nuevo director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia, en un movimiento que refuerza todavía más el núcleo de confianza del presidente, Ángel Simón. El directivo reportará directamente a Simón y asumirá funciones estratégicas ligadas a gobernanza, relaciones institucionales y coordinación corporativa en un momento especialmente sensible dentro de la tecnológica y de Defensa.

La llegada de Rozman no es casual. Se trata de un perfil muy ligado históricamente a Simón, con quien ya trabajó tanto en Agbar como en CriteriaCaixa. Su desembarco en Indra consolida la construcción de un nuevo círculo de poder alrededor del presidente, mientras la compañía continúa redefiniendo áreas clave de comunicación, relaciones institucionales y gestión corporativa tras meses de tensiones internas y cambios en la cúpula.

Un perfil ligado al entorno de Simón

Indra ha destacado que Rozman cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes grupos industriales y financieros, con especial peso en estrategia corporativa, gobierno corporativo y gestión de los accionistas. La compañía subraya además su experiencia como enlace entre presidencia y grandes grupos de interés, una función especialmente relevante en una empresa cada vez más expuesta al ámbito institucional y geopolítico por su peso en defensa.

Más recientemente, Rozman ejercía como director general de operaciones en CriteriaCaixa, después de haber desarrollado buena parte de su carrera en Agbar, donde ocupó puestos de máxima responsabilidad tanto en Iberia como en Latinoamérica.

La nueva estructura interna también afecta directamente al área institucional. Cristina Poole, directora de relaciones institucionales, pasará a depender tanto de Rozman como de Juan Ramón Hernández, director de la oficina del consejero delegado. Un esquema de doble dependencia que evidencia el creciente peso que adquieren las áreas de interlocución política y corporativa dentro del grupo.

Jesús Presa gana poder en comunicación

La reorganización también alcanza al área de comunicación. Jesús Presa, actual director general de marketing, marca y comunicación interna, asumirá además desde este lunes toda la comunicación de Indra, centralizando bajo su mando estas competencias como miembro del comité de dirección.

El movimiento vuelve a reforzar el eje vinculado al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ya que Presa procede igualmente de Renault España, donde coincidió con el actual CEO de Indra cuando éste presidía la filial española del fabricante automovilístico.

Como consecuencia de esta reorganización, Rafael Moreno dejará de ser el máximo responsable de comunicación del grupo y pasará a depender de Presa como director de comunicación de negocios.

Con todos estos cambios, Indra acelera la remodelación de su estructura interna y refuerza el control sobre áreas especialmente sensibles como la comunicación, los asuntos públicos y la relación institucional, en una etapa marcada por el creciente peso político y estratégico de la compañía en el sector de defensa europeo.