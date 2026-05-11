De los Mozos aparta a tres hombres clave de Escribano para blindar el núcleo de poder en Indra

La guerra interna por el control en Indra ya ha dejado sus primeras víctimas internas. José Vicente de los Mozos ha apartado este lunes de sus posiciones de máxima influencia a tres perfiles históricamente ligados al núcleo duro de Ángel Escribano dentro de la compañía: Manuel Ausaverri, director de estrategia, innovación y gabinete; Manuel Escalante, director de tecnología; y Rafael Moreno, director de comunicación. Ninguno de ellos ha sido despedido ni ha perdido su puesto, sino que se trata de movimientos internos para reordenar la parte alta de la compañía, en un paso que dentro de Indra ya se interpreta como un blindaje impulsado por el propio consejero delegado para evitar rumores y fisuras internas. La idea es acabar con los chismes en Indra, y para ello estos tres perfiles han sido reubicados algo más lejos de la presidencia.

El movimiento llega en mitad de las crecientes filtraciones que apuntan a que el puesto de De los Mozos como máximo responsable ejecutivo podría verse trastocado en sus actuales funciones ante el ascenso progresivo de Ángel Simón dentro de la estructura de poder de la compañía, que llegó como presidente no ejecutivo pero que quiere, de facto, mandar en la misma. Fuentes próximas al grupo explican que el CEO busca blindar el núcleo operativo de Indra y limitar posibles focos de influencia ajenos en un momento especialmente delicado, marcado por la futura integración con Escribano Mechanical & Engineering y por el creciente protagonismo que Simón quiere asumir personalmente en esa operación junto a Ángel y Javier Escribano.

La decisión coincide además con una jornada de enorme carga simbólica dentro de la compañía. Este mismo lunes, Indra celebra un importante encuentro corporativo en Cataluña centrado en innovación, Defensa y programas estratégicos europeos, en el que la dirección quiere proyectar imagen de fortaleza industrial y cohesión interna. Sin embargo, dentro de distintos departamentos, la lectura es muy distinta: los movimientos sobre Ausaverri, Escalente y Moreno son vistos como el inicio de una reorganización defensiva impulsada desde el entorno de De los Mozos para proteger posiciones, en un momento delicado, tras la llegada de Ángel Simón a la presidencia.

De los Mozos reposiciona Indra

Dentro de Indra se ha instalado desde hace semanas la percepción de que Ángel Simón aspira a ir mucho más allá de un rol institucional o corporativo y que su objetivo final pasa por asumir el verdadero control ejecutivo de la compañía. La futura fusión con EM&E se considera una de las grandes palancas de ese proceso, especialmente porque Simón pretende pilotarla directamente junto a Ángel y Javier Escribano.

Ese escenario ha elevado la tensión en la cúpula directiva. En distintos niveles internos se interpreta que De los Mozos ha decidido reforzar ahora su círculo de máxima confianza y reducir espacios de influencia vinculados al entorno histórico de Escribano dentro de Indra. Algo que tiene sentido desde ese punto de vista corporativo. La preocupación no gira únicamente en torno al reparto futuro de poder, sino también sobre el control de la información estratégica y de las distintas negociaciones que afectan al futuro industrial y accionarial del grupo.

La salida del núcleo duro de Ausaverri, Escalante y Moreno representa, en ese contexto, un mensaje interno claro: el actual consejero delegado no quiere perder capacidad de control. Y menos en un momento en el que las distintas familias de poder dentro de la compañía empiezan a reposicionarse ante la nueva etapa que se avecina.

La actividad industrial continúa

Pese al creciente ruido interno y a las tensiones en la cúpula, la maquinaria industrial y tecnológica de Indra continúa funcionando a pleno rendimiento. La compañía sigue inmersa en algunos de los mayores programas estratégicos de Defensa, tanto en España como en Europa.

Una parte esencial de esa actividad gira alrededor de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Gobierno, donde Indra se ha consolidado como uno de los grandes actores tecnológicos del nuevo ciclo inversor en Defensa. La empresa trabaja en sistemas de combate, sensores, capacidades electrónicas avanzadas y soluciones digitales aplicadas al ámbito militar.

A ello se suman los programas europeos liderados por la compañía, especialmente en el ámbito de la tecnología radar y de los sistemas embarcados para fragatas y plataformas navales de nueva generación.