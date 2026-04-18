Adiós al buen tiempo: Meteored pone fecha a la llegada de las lluvias intensas en estas zonas

Meteored pone fecha a la llegada de lluvias intensas en estas zonas, será mejor que nos empecemos a preparar para sacar de nuevo el paraguas. Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede ser clave y que quizás nos golpeará de lleno, en estos días en los que quizás todo puede acabar cambiando. Será mejor que nos preparemos para afrontar una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estaremos pendientes de unas temperaturas que pese a subir en estos últimos tiempos, pueden acabar siendo muy diferentes. La inestabilidad se convertirá en algo común, en estos días en los que tenemos que afrontar un destacado giro de guion. Lo que nos estará esperando es algo que realmente tendremos que afrontar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. El buen tiempo parece que tiene los días contados y volvemos a ver llegar una inestabilidad que puede ser esencial en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve.

El buen tiempo se escapa

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en unas fechas muy especiales. En esta primavera cuando pensábamos que el tiempo nos podría empezar a dar algunos detalles esenciales de cambios, nos encontramos de lleno con algo radicalmente diferente.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos dará una sorpresa inesperada, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en breve. Tocará saber qué puede pasar con unas cifras que no son nada buenas.

De las altas temperaturas de días pasados, tenemos que empezar a ver llegar un cambio destacado que, sin duda alguna, podría convertirse en algo esencial. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará con fuerza.

Es hora de conocer lo que pasa cuando este buen tiempo parece que se escapa y los expertos de Meteored o de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en breve. Llegan lluvias importantes en unas zonas en las que cada detalle cuenta.

Meteored pone fecha a la llegada de lluvias intensas en estas zonas

En estas zonas del país será mejor que se empiecen a preparar para recibir la llegada de lluvias intensas. Los expertos de la AEMET coinciden directamente con estos que analizan los mapas del tiempo para darnos una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que continúe la influencia de las altas presiones en el sur y en el área mediterránea; sin embargo, habrá cierta inestabilidad en los principales sistemas montañosos del interior de la Península y en las mesetas. En el interior peninsular habrá abundante nubosidad de evolución diurna. Se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en los sistemas Central e Ibérico, en los Pirineos, en la meseta norte y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica; en la meseta sur, estos fenómenos serán poco probables y aislados. Por otro lado, se esperan cielos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de Galicia, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados o con nubes altas. En Canarias se prevén intervalos nubosos. Son probables las brumas y las nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en los litorales del Mediterráneo. Continuará la entrada de calima en Canarias, que acabará afectando a todas las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto; las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias las temperaturas subirán, de manera notable en las islas occidentales».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas muy fuertes de viento, en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León. En Canarias, calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de Tenerife. El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será moderado y del sur y este; habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife».