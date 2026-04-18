Nuboso y con brumas matinales, hoy 18 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un clima cambiante. A medida que avance el día, se espera nubosidad de evolución y la posibilidad de alguna tormenta aislada en el tercio sur. Las temperaturas descenderán ligeramente, especialmente en el interior, mientras que el viento soplará flojo del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente, dejando entrever un día sin riesgo de lluvia. Las temperaturas rondan los 9 grados al amanecer, pero a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 21 grados, ofreciendo un respiro cálido. El viento soplará suavemente desde el norte, con una velocidad media de 10 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta fresco y agradable.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:57. La humedad, que oscilará entre un 65% y un 100%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de un paseo al aire libre. La sensación térmica se mantendrá en un rango cómodo, haciendo de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Bilbao.

Nubes grises y viento intenso en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un viento del norte que sopla a 10 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 10 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidades.

Sin embargo, la tarde traerá un cambio notable. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados, pero el viento se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 65% y el 100%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:25. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 12 grados y la sensación térmica será similar. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que permitirá que los rayos del sol brillen sin interrupciones. Sin embargo, la humedad será notable, alcanzando hasta un 100%, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se espera un ligero aumento en la brisa, con vientos de hasta 10 km/h. La jornada se desarrollará sin contratiempos y con la puesta del sol a las 20:58, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz. En resumen, será un día agradable, fresco y luminoso, perfecto para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que contribuirá a una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La brisa ligera y el sol invitan a salir y aprovechar el entorno, ya sea para una caminata o simplemente relajarse en un parque cercano.

Cielos nublados y ambiente fresco en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados, pero sin riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, ideal para dar un paseo al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede bajar un poco al caer la noche.