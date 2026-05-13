Se aproximan una DANA y una masa de aire polar que dejarán lluvias abundantes, tormentas y nieve en España

Una masa de aire polar que dejará lluvias abundantes, tormentas y nieve en España, se aproxima una DANA que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios que llegan a toda velocidad, lo que tenemos por delante son unos cambios de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que quizás nunca hubiéramos imaginado este giro radical en el tiempo.

Hace unas semanas o días estábamos ya preparando el bañador para ir de vacaciones y ahora lo que tenemos por delante, es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Una novedad que, sin duda alguna, nos traerá más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que quizás tocará prepararnos para lo peor. Llega un marcado cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará en breve, de una manera que nadie hubiera imaginado. El agua se convierte de nuevo en protagonista, cuando pensábamos que las lluvias habían llegado a su final.

Se aproxima una DANA a España

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar unos mapas del tiempo que nos traen más de una sorpresa del todo inesperada. Con un tiempo que puede ir cambiando por momentos y nos sumergirá en una serie de cambios importantes que pueden ser claves.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que el cielo nos guarda alguna que otra sorpresa. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en unos días en los que realmente tocará estar preparados para lo peor.

En esta recta final de la semana nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Este tipo de detalles que tenemos por delante, son los que nos afectarán de lleno.

Si estamos haciendo planes para el fin de semana, tocará empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos afectará de lleno. En unos días en los que tocará prepararse para lo peor.

Una masa de aire polar dejará tormentas, lluvias abundantes y nieve

España se prepara para un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tendremos que estar preparados para ver llegar un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Las lluvias se extenderán en los próximos días por amplias zonas de España: en algunas comunidades serán localmente intensas e irán acompañadas de tormentas y otros fenómenos adversos. A corto y medio plazo persistirá esta configuración atmosférica, que es relativamente típica cuando el chorro polar traza importantes meandros en nuestras latitudes. La borrasca que se descolgó a finales de semana se mantendrá en el oeste peninsular, rellenándose y «transformándose» en una dana, y también España quedará bajo la influencia de irrupciones de aire polar e incluso ártico en las siguientes jornadas».

Siguiendo con la misma explicación: «Las lluvias empezarán a caer desde bien temprano en varias provincias del norte y noroeste entre hoy y el miércoles, pero a partir del mediodía las nubes de desarrollo vertical crecerán con energía, dando lugar a aguaceros tormentosos. Serán localmente intensos e irán acompañados de granizo y vendavales, sobre todo en el valle del Ebro, la Ibérica, Galicia, Castilla y León y Cataluña, aunque cada día se verán más afectadas regiones distintas. A partir del jueves, la situación cambiará y la incertidumbre aumenta en la previsión. Las últimas actualizaciones del modelo europeo muestran que la dana tenderá a pasar por el sur peninsular, pudiendo ser reabsorbida por la circulación general el fin de semana sobre la vertical peninsular. A su vez, la irrupción de aire polar podría notarse entre el jueves y el sábado, aunque hay diversos escenarios que reducen su intensidad».

Pero lo peor podría estar a punto de llegar: «Si se cumple esto que muestran los mapas, el jueves las precipitaciones se concentrarán en el extremo septentrional, con tormentas aisladas pero intensas en áreas montañosas del este y noreste. El viernes volverán a ser más cuantiosas en las provincias situadas más al norte, pero de cara al fin de semana los aguaceros podrían volver a las comunidades del centro y sur. La nieve volverá a hacer acto de presencia en las principales cordilleras peninsulares, e incluso entre el jueves y el viernes podría caer a unos 1500 metros en el Pirineo, Cordillera Cantábrica y en el Ibérico norte, cota no muy habitual a mediados de mayo en los últimos años. El modelo europeo no descarta acumulados de 10 cm en las cumbres de estos sistemas montañosos, especialmente en los dos primeros».