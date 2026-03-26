Comunicado urgente de Rosalía tras suspender un concierto: «He intentado aguantar hasta el final»

Rosalía ha comenzado, de manera oficial, su LUX World Tour. Un reencuentro muy esperado con sus fans, después de años, que continuó el pasado 25 de marzo. Sin embargo, lamentablemente, la catalana ha tenido que suspender el evento que estaba ofreciendo en el Unipol Forum de Milán (Italia) por un problema de salud. Recordemos que la última vez que la artista se subió a un escenario para cantar junto a sus fans fue en julio del 2023. Desde entonces, ha estado trabajando arduamente en su nueva era musical. Un disco que vio la luz el pasado 2025 y con el que puso punto final a su ausencia musical.

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que las ganas de volver a ver a Rosalía en concierto fueran máximas por parte del público. Pero, tristemente, el estreno de su nuevo tour no comenzó de la mejor manera. Tal y como ella misma contó, se encontraba mal por una intoxicación alimentaria. Sin embargo, a pesar de ello, se presentó al espectáculo para llevarlo a cabo, pero hay ocasiones en las que, por mucho que queramos hacer algo, el cuerpo no nos lo permite. Y es que la puesta en escena de la cantante requiere de mucho ejercicio físico.

Rosalía se sincera: «Estoy muy enferma y de verdad que lo estoy intentando»

Con la cara completamente desencajada por el dolor, Rosalía cogió el micrófono para contarle al público lo que le pasaba. Pues, ella no estaba dando el 100% y quería que sus fans supiesen el motivo de ello. «He intentado hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Sufrí una intoxicación alimentaria muy grave y he intentado aguantar hasta el final, pero me siento fatal», dijo.

Ante ello, el pabellón deportivo se enmudeció al completo. «Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad que lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar», agregó con cara de disgusto. Y es que, Rosalía siempre se ha mostrado como una mujer muy profesional a la que le gusta hacer bien su trabajo. Ella sabía que muchas personas se gastaron su dinero por ir a verla, incluso viajaron desde fuera. Por ello, sentía el deber de cumplir.

Seguidamente, la catalana continuó con el espectáculo, pero llegó un punto en el que no pudo más. «He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo», dijo minutos después. Un inicio de gira complicado que dejó a la cantante muy triste, aunque hay que recordar que, detrás de cada estrella de la música, hay una persona. Por lo tanto, es comprensible que tenga días malos o, en el caso de Rosalía, sea víctima de una intoxicación alimentaria. Próximamente, si todo va bien, la catalana realizará una parada en el Movistar Arena de Madrid, los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril.