Alerta amarilla de la AEMET en Madrid por calor extremo: temperaturas máximas de 39ºC a partir de esta hora

Temperaturas máximas de hasta 39ºC a partir de esta hora, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta alerta amarilla por calor extremo en Madrid. Los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que está por llegar, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que puede ser esencial. Este verano las temperaturas están totalmente disparadas.

Desde el mes de junio que tenemos unas cifras en los termómetros que no son nada normales, sino todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estas temperaturas que tenemos por delante pueden hacernos replantear algunos actos al aire libre. Lo que podría pasar en estos días es una situación del todo inesperada que nos sumerge en lo peor de unas cifras en las que todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo puede poner los pelos de punta, ante lo que tenemos por delante y puede acabar siendo una realidad. Nos espera un importante cambio de tendencia que nos afectará de lleno y nos obliga a no bajar la guardia.

A partir de esta hora nos esperan temperaturas de 39ºC

Temperaturas de 39ºC nos están esperando a partir de esta hora en el corazón de España. Estamos viviendo un cambio de tendencia en cuanto a los veranos se refiere, pasaremos de unas cifras que pueden acabar siendo una antesala de algo más. Con una situación que, sin duda alguna, puede complicarse por momentos.

Las temperaturas estos últimos veranos se van manteniendo especialmente altas, con unas cifras que podrían convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estas cifras que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Las temperaturas pueden acabar siendo las que nos sumergirán en lo peor de un verano en el que parece que se batirán todos los récords.

No sólo por este aumento que no deja de ser una realidad, sino también por los días en los que se mantienen altas. Ola tras ola, nos enfrentamos a unas cifras que parece que no van a bajar.

La AEMET activa la alerta amarilla por calor extremo en Madrid

Todas las miradas están puestas en un corazón de España que nos ofrece una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Llega una situación que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Intervalos de nubes altas y, por la tarde, de nubes de evolución. Probabilidad de cielos turbios por calimas. Temperaturas mínimas en aumento ligero en el valle del Tajo y sus tributarios y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso, que pueden alcanzar de forma puntual los 36 grados en los valles de los ríos del centro y sur. Vientos flojos y moderados de componentes sur». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que pueden alcanzar de forma puntual los 36 grados en los valles de los ríos del centro y sur de la Comunidad».

Lo peor de estas cifras puede llegar en breve y extendiéndose al resto del país: «Se prevé que continúe predominando la estabilidad en la mayor parte del país. En la Península y Baleares se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas matinales en Galicia y puntos de la fachada oriental que dejarán bancos de niebla dispersos. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas en el área cantábrica y norte de Galicia que es probable sean fuertes y vayan con granizo en el Cantábrico oriental. De forma aislada también podrían acabar afectando a otros puntos del norte y noroeste peninsular y extremo oriental de la Ibérica. En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas que tenderán a cesar abriéndose cada vez más claros. Calima en Baleares y mitad este en la Península. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable en Galicia y oeste de Castilla y León, y exceptuando Andalucía occidental y el Cantábrico oriental con pocos cambios. Tampoco se esperan cambios en el resto salvo aumentos en el entorno pirenaico y Baleares. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del centro e interiores de la mitad oriental peninsular, llegando incluso a 38 en regiones del nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca. Mínimas en descenso en el cuadrante noroeste peninsular y en aumento en el nordeste y en Baleares. Pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, así como en zonas de ambas mesetas y de los tercios sureste y nordeste peninsulares».