El desayuno de Marta Sánchez para mantenerse en forma a los 60 años: «Tomo dos cafés con leche, zumo, tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada»

Mantener una carrera artística durante más de cuatro décadas exige mucho más que cuidar la voz. Los ensayos, las giras, los desplazamientos y las actuaciones en directo requieren una preparación física constante y unos hábitos que permitan afrontar jornadas intensas con energía.

Marta Sánchez, una de las grandes referencias del pop español, ha explicado en diversas ocasiones que buena parte de ese equilibrio comienza cada mañana, con un desayuno que procura respetar incluso cuando su agenda profesional la obliga a viajar.

A sus 60 años, la cantante asegura que esa primera comida del día ocupa un lugar inamovible en su rutina. Lejos de seguir dietas estrictas o planes de alimentación temporales, apuesta por mantener hábitos estables que pueda conservar a largo plazo. Su desayuno, que combina alimentos dulces y salados, refleja precisamente esa filosofía basada en la moderación y la constancia.

«Mis desayunos son sagrados. Tomo dos cafés con leche, un zumo, una tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada», ha comentado al respecto. En COOL sabemos qué beneficios tiene todo esto.

Un desayuno muy completo

Para Marta Sánchez, comenzar la jornada sin desayunar no entra dentro de sus planes habituales. La cantante ha contado que suele levantarse temprano y que procura reservar unos minutos para esta primera comida antes de afrontar cualquier compromiso.

Su menú combina distintos grupos de alimentos. Por un lado, toma dos cafés con leche, a los que añade un zumo de frutas. Junto a estas bebidas incorpora dos tostadas con propuestas diferentes: una elaborada con pan de centeno y pavo, y otra con mantequilla y mermelada.

La combinación responde a un equilibrio entre alimentos salados y dulces. El pavo aporta proteínas de alta calidad, mientras que el pan de centeno proporciona hidratos de carbono complejos y una mayor cantidad de fibra que otros panes refinados. Por su parte, la segunda tostada introduce un componente más tradicional, con mantequilla y mermelada, una mezcla que aporta energía y que la cantante no ha querido eliminar de su rutina diaria.

El zumo de frutas completa el desayuno con vitaminas y otros micronutrientes, mientras que los cafés con leche forman parte de una costumbre que la artista mantiene desde hace años.

Una dieta equilibrara y sin restricciones

A lo largo de su trayectoria, Marta Sánchez ha explicado que nunca ha sido partidaria de las dietas extremadamente restrictivas. Su planteamiento pasa por mantener hábitos saludables durante todo el año en lugar de recurrir a cambios drásticos de alimentación durante periodos concretos.

Esa forma de entender la nutrición responde a una idea de equilibrio que también comparten numerosos especialistas. La posibilidad de mantener una alimentación variada y sostenible suele considerarse más eficaz a largo plazo que los planes muy estrictos que resultan difíciles de prolongar con el paso del tiempo.

Su desayuno constituye un ejemplo de ese planteamiento. La presencia del pavo introduce una fuente de proteínas que favorece la saciedad y contribuye al mantenimiento de la masa muscular, mientras que el pan de centeno aporta energía de liberación más gradual gracias a su contenido en fibra.

Al mismo tiempo, la artista mantiene una tostada con mantequilla y mermelada, una elección que demuestra que no entiende la alimentación saludable como una sucesión de prohibiciones. Ese equilibrio entre alimentos con perfiles nutricionales diferentes forma parte de una rutina que ha consolidado con los años y que le permite adaptarse con facilidad a su intensa actividad profesional.

Hacer ejercicio físico es importante

La alimentación constituye solo una parte del estilo de vida que Marta Sánchez ha construido para mantenerse activa. La cantante ha explicado que el ejercicio ocupa también un espacio importante en su día a día.

Aunque no persigue objetivos vinculados exclusivamente a la estética, sí considera fundamental conservar una buena condición física que le permita responder a las exigencias de su profesión.

Los conciertos representan un importante esfuerzo físico. Permanecer sobre el escenario durante largos periodos, interpretar un repertorio completo y mantener la intensidad de cada actuación requiere resistencia, movilidad y capacidad de recuperación. A ello se suman los ensayos, los desplazamientos y los cambios continuos de horario derivados de las giras y las promociones.

Por ese motivo, Marta procura mantenerse activa mediante entrenamientos adaptados a sus necesidades actuales. Su objetivo no es en alcanzar determinadas marcas deportivas. Lo que busca realmente es mantenerse activa y no tener problemas en el futuro.

En edades a partir de los 60 años, además, el entrenamiento de fuerza adquiere una importancia especial para preservar la masa muscular y la funcionalidad del organismo, mientras que la actividad aeróbica contribuye a mantener una adecuada resistencia física.