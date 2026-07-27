Tita Cervera rompe su silencio tras la preocupación por su estado de salud: «Estoy la mar de bien»

El pasado mes de mayo, Tita Cervera sufrió un inesperado revés de salud por el que tuvo que estar ingresada varios días en la clínica Teknon de Barcelona. Más tarde, salió a la luz que la causa fue una «severa neumonía» y, desde entonces, los rumores sobre cómo se encuentra a día de hoy no han cesado. Y es que, aunque la noticia trascendió días después de su hospitalización, el hermetismo con el que la familia gestionó la situación y la ausencia de Tita en importantes citas profesionales dieron pie a todo tipo de especulaciones sobre el verdadero estado de la baronesa. De hecho, dicho silencio dio pie a que muchos lo interpretaran como una clara señal de que la recuperación no estaba siendo tan favorable como se esperaba. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta.

En medio de todas las especulaciones, la propia Tita Cervera ha querido zanjar cualquier duda al respecto y lo ha hecho por primera vez de forma pública, desde el programa Fiesta. Fue allí donde conservó telefónicamente con el periodista Aurelio Manzano y tranquilizó a todos aquellos que seguían con preocupación su estado de salud. Y es que, lejos de mostrarse débil, la coleccionista de arte estuvo serena y aseguró que el episodio de neumonía ya forma parte del pasado. «Estoy muy bien, estoy la mar de bien. Hace tiempo que estoy bien. He tenido una neumonía y se acabó. Estoy recuperada y muy bien», explicaba.

Tras escuchar sus palabras, María Eugenia Yagüe, que se encontraba en el plató mencionado, añadía que ella también había tenido la oportunidad de hablar con la baronesa y que le había confirmado que estaba aprovechando el verano para escribir sus memorias. Además, también hacía hincapié en que entre sus planes de esta época estival no se encontraba abandonar su mansión de Sant Feliu de Guíxols, ubicada en la Costa Brava.

Por otro lado, cabe destacar que Jorge Borrajo, director de la revista Semana, reveló hace unos días que la baronesa se encontraba mucho mejor y que, según sus propias informaciones, ya daba paseos por el jardín de Más Mañanas. Además, también destacó que ni su hijo Borja Thyssen ni su nuera, Blanca Cuesta, se habían separado de ella en ningún momento. Un gesto que, sin duda, deja más que clara la buena relación que mantienen a día de hoy madre e hijo (a pesar de las rencillas que tuvieron en un pasado). «Que de los últimos cuatro fines de semana, Borja y Blanca hayan estado tres, implica que ya la han ido a ver más que en los últimos diez años», comentó Borrajo.