La ausencia de Tita Cervera en una cita clave alimenta la preocupación por su estado de salud

El estado de salud de Tita Cervera vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. Después de varias semanas marcadas por el absoluto hermetismo de su entorno y por las especulaciones surgidas tras su ingreso hospitalario el pasado mes de mayo, un pequeño detalle ha bastado para reactivar el interés alrededor de la baronesa Thyssen.

El desconcertante mensaje de Tita Cervera

La última novedad no ha llegado a través de un comunicado oficial ni de una aparición pública, sino mediante un gesto tan cotidiano como inesperado. Según desveló este fin de semana la periodista Paloma Barrientos en Fiesta, el estado de WhatsApp de Tita Cervera cambió a primera hora de la mañana e incluía un enlace con la dirección de un hotel en Roma. La información llamó especialmente la atención porque, desde hace meses, la baronesa ha mantenido un perfil completamente discreto y apenas se han conocido movimientos públicos sobre su día a día.

La colaboradora explicó que una compañera del programa se puso en contacto con el establecimiento italiano para comprobar la información y confirmó que el hotel existe. Aunque este detalle no permite conocer si Tita Cervera se encuentra efectivamente alojada allí, sí supone la primera pista relacionada con su actividad desde que trascendieran los problemas de salud que sufrió durante la pasada primavera.

Este movimiento llega pocos días después de otro episodio que no pasó desapercibido dentro del entorno de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. El pasado 1 de julio se celebró una reunión del Patronato considerada especialmente relevante y, por primera vez en mucho tiempo, ni Tita Cervera ni su hijo Borja Thyssen acudieron al encuentro. Lo que más sorprendió fue que tampoco delegaran su representación ni su voto en otra persona, una circunstancia poco habitual dada la importancia que ambos tienen dentro del patronato.

En el programa Fiesta, la periodista María Eugenia Yagüe aseguró que esta ausencia ha generado numerosas preguntas entre las personas cercanas a la institución. Según explicó, incluso Francesca Thyssen, hija del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, se habría mostrado sorprendida por la decisión, especialmente por la ausencia de Borja, a quien considera parte de su familia.

Todas estas circunstancias llegan después del delicado episodio de salud que protagonizó la baronesa hace apenas unas semanas. Fue el pasado mes de mayo cuando diversos medios informaron de que Tita Cervera había sido ingresada de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona tras sufrir una neumonía. La noticia provocó una enorme preocupación debido a la edad de la coleccionista y al carácter reservado con el que siempre ha gestionado los asuntos relacionados con su vida privada.

Ante la creciente repercusión mediática, su entorno decidió emitir un breve comunicado en el que confirmaba que la baronesa había atravesado un proceso respiratorio que evolucionaba favorablemente y que permanecía bajo seguimiento médico. Desde entonces, las apariciones públicas desaparecieron por completo y el silencio se convirtió en la estrategia elegida por la familia.

Precisamente esa falta de información ha alimentado durante las últimas semanas toda clase de interpretaciones. Cada ausencia institucional, cada movimiento de su círculo más cercano o cualquier pequeño detalle relacionado con ella ha sido analizado con lupa. Ahora, ese inesperado estado de WhatsApp con destino a Roma se interpreta como el primer indicio de actividad tras un largo periodo de discreción.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre si la baronesa se encuentra en la capital italiana, si se trata de un viaje de descanso o simplemente de una publicación sin mayor trascendencia. Lo cierto es que cualquier novedad relacionada con Tita Cervera continúa despertando un enorme interés, especialmente después de los problemas de salud que marcaron su primavera y del hermetismo con el que tanto ella como su familia han decidido afrontar esta etapa.