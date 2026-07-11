Qué significa el proverbio árabe: «Un puñado de abejas vale más que un saco de moscas»

Los proverbios árabes forman parte de una tradición oral que lleva siglos transmitiendo lecciones prácticas sobre el trabajo, la comunidad y el valor de las personas. En esta línea, muchos de ellos utilizan animales o elementos cotidianos para explicar ideas complejas de forma sencilla y memorable.

Y justamente uno de los que más se repite en los últimos años es un proverbio árabe protagonizado por abejas y moscas, dos insectos que en apariencia poco tienen en común más allá del tamaño. Detrás de esa comparación se esconde una reflexión que encaja, casi sin cambiar una palabra, en cualquier debate actual sobre cómo se organizan los equipos de trabajo.

¿Qué nos quiere decir en realidad el proverbio árabe de las abejas y las moscas?

El proverbio árabe que abordaremos es el siguiente:

«Un puñado de abejas vale más que un saco de moscas».

Este compara dos animales con connotaciones opuestas. La abeja representa el trabajo organizado, la producción de algo útil (la miel) y la cooperación dentro de una colmena. La mosca, en cambio, se asocia al desorden, la falta de propósito y la proliferación sin ningún beneficio real.

La comparación no habla realmente de insectos, sino de personas y de organizaciones. Un grupo pequeño, comprometido y bien dirigido (el puñado de abejas) puede lograr más que una multitud sin rumbo ni compromiso real (el saco de moscas).

Es una defensa clara de la calidad sobre la cantidad, una idea que atraviesa buena parte de la sabiduría popular árabe.

Otros proverbios recogidos en la misma tradición oral insisten en que cada elemento de un sistema importa, pero solo si cumple una función real dentro de él. Es el caso de aquel que recuerda que «el clavo sostiene la herradura, la herradura al caballo, el caballo al hombre y el hombre el universo». La utilidad, no el volumen, es lo que sostiene cualquier estructura.

La densidad de talento: ¿Cómo se aprecia en la modernidad empresarial este proverbio árabe?

En el mundo laboral actual existe un concepto que explica el proverbio árabe casi a la perfección: la densidad de talento.

La idea, popularizada por directivos de grandes tecnológicas, defiende que un equipo reducido formado por profesionales realmente capaces rinde más, decide mejor y comete menos errores que una plantilla numerosa con perfiles desiguales.

El problema aquí no es tener pocas personas, sino sumar cargos sin criterio. Cada incorporación que no aporta valor real no se queda quieta: genera reuniones, correos, aprobaciones y explicaciones adicionales que terminan restando tiempo a quienes sí producen resultados.

El saco de moscas, aplicado a una empresa o inclusive a una institución gubernamental, es exactamente esto: cuanto más crece, más ruido produce y menos miel se obtiene.

Muchos responsables de equipo se plantean si necesitan contratar más personal antes de preguntarse si el problema real es de perfil, no de volumen.

Sustituir a una persona que no encaja por dos que tampoco encajan no resuelve nada, simplemente multiplica el desorden por dos.

El saco de moscas: cuando el ruido de un equipo se disfraza de productividad

Otra lectura del proverbio árabe encaja con un fenómeno muy señalado en los últimos años: confundir estar ocupado con ser productivo. Agendas repletas de reuniones, mensajes constantes y jornadas que se alargan sin un objetivo claro son, en la práctica, el saco de moscas de cualquier oficina moderna.

Diversos informes sobre productividad coinciden en que una parte importante de las reuniones laborales se percibe como poco útil.

El State of Meetings Report 2019 de Doodle estimó que las reuniones innecesarias cuestan alrededor de 541.000 millones de dólares al año en productividad perdida, mientras que una encuesta europea de Crowne Plaza calculó que un trabajador medio dedica 187 horas anuales a reuniones y que el 56% de ellas son consideradas improductivas por los propios empleados.

Ese tiempo, multiplicado por cada trabajador de una organización, es la versión contemporánea del saco de moscas: mucho volumen, mucho movimiento y muy poco resultado tangible. La abeja, en cambio, no necesita estar todo el día visible en la colmena para producir miel.

Para cerrar: lo que el proverbio árabe enseña sobre liderazgo y trabajo en equipo

La enseñanza final del proverbio árabe no apunta tanto a los trabajadores individuales como a quienes diseñan los equipos y las dinámicas de trabajo. Proteger a las abejas (a los perfiles que realmente aportan) significa también tener el criterio para no sumar moscas solo por completar un organigrama.

Reducir reuniones innecesarias, dar autonomía real y medir resultados en lugar de horas de presencia son formas concretas de aplicar esta idea milenaria a un entorno de oficina, taller o equipo remoto.

La sabiduría popular árabe, en este sentido, se adelantó varios siglos a cualquier manual de gestión moderna.

Al final, la diferencia entre un equipo que produce miel y uno que solo genera zumbido no depende del número de personas que lo integran, sino de cuántas de ellas saben exactamente por qué están ahí.