David Bowie, músico: «Sé que tengo que ser un hombre diferente, pero es que no puedo encontrar mi tiempo”

El cantante David Bowie hizo de la reinvención una de sus señas de identidad. Más allá de su legado musical, el artista británico dejó reflexiones que mostraban su lado más humano. Una de las más recordadas es: «Sé que tengo que ser un hombre diferente, pero es que no puedo encontrar mi tiempo», una frase sobre el cambio y la búsqueda de uno mismo.

Con esta célebre frase, Bowie hablaba de lo difícil que es cambiar cuando uno siente que el reloj va en su contra. La primera parte expresa conciencia, al reconocer que hay ciertos comportamientos, actitudes o incluso su forma de vivir que ya no sirven. En cuanto a «pero es que no puedo encontrar mi tiempo» (la parte más ambigua de la frase).

La expresión puede entenderse como la dificultad para encontrar el momento adecuado para iniciar un cambio personal, aunque también refleja la sensación de vivir condicionado por las exigencias o el ritmo de los demás, sin disponer de un espacio propio para reflexionar y crecer. La frase de Bowie también tiene un tono contradictorio al saber lo que hay que hacer y no ser capaz de hacerlo.

David Bowie

David Bowie fue un cantante inglés que nació el 8 de enero de 1947 en el Reino Unido. Antes de convertirse en un ícono musical, lanzó varios sencillos con bandas locales. Su suerte empezó a cambiar a partir de 1969, cuando su canción «Space Oddity» alcanzó el top 5 de la lista de sencillos del Reino Unido. Con el auge del ‘glam rock’, saltó a la fama en 1972.

Con el lanzamiento del álbum «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» y el extravagante ego «Ziggy Stardust», con un enfoque musical distintivo y con una narrativa imaginativa que lo consagraron como uno de los artistas más innovadores e influyentes de su generación. A lo largo de su vida, logró vender más de 100 millones de álbumes, ganó seis premios Grammy y, gracias a su influencia en la música rock, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. Falleció en 2016 a la edad de 69 años en Nueva York.