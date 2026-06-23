La dimisión del primer ministro, Keir Starmer, coincide con el décimo aniversario del Brexit en Reino Unido. Una década después de que la población británica se dirigiera a las urnas para votar en el marco del referéndum sobre la salida del país de la Unión Europea, el país hace frente a una crisis institucional, entre otras cosas.

Tras diez años del histórico referendum, la mayoría de los análisis sobre el Brexit coinciden en una cosa: la salida de Reino Unido del bloque comunitario ha frenado el crecimiento de la economía británica en un país que ha pasado por siete primeros ministros en tan solo una década.

Este devenir se ha vuelto sintomático de una situación de desgobierno que deja en manos del próximo primer ministro la ardua tarea de hallar soluciones.

La crisis económica y el rechazo a los migrantes extendieron entonces la idea de que había que «recuperar el control» del país para redefinir su relación con Europa y sus aliados siguiendo sus propios términos. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones han acabado por resolverse después de diez años.

«Esta ha sido una de las grandes paradojas del Brexit y la demostración más clara de la ambigüedad de mensajes sobre los que se construyó el argumentario a favor del ‘Leave’», han señalado los expertos.

«El referéndum no ha conseguido solucionar ninguno de los problemas que se adjudicaban a la UE: inseguridad económica, globalización desigual, disminución de la confianza en las élites políticas y la percepción de que la toma de decisiones democráticas se ha alejado cada vez más de los ciudadanos», apuntan.

Así, la mayoría de los expertos consideran que ese supuesto reajuste, incluso si se llevara a cabo por completo, dejaría sin resolver gran parte de las pérdidas comerciales que ha sufrido el territorio británico desde el divorcio con Bruselas.

Según datos oficiales, los efectos del Brexit han supuesto una reducción del PIB británico de hasta un 8%, un descenso del comercio de cerca del 15% y una caída del 18% de las inversiones.

¿Volverá Reino Unido al euro?

Las encuestas apuntan a que si mañana hubiera un nuevo referéndum, el 63% de los británicos apoyaría reincorporarse a la UE.

Todo esto ha llevado a Londres a trazar un plan de acercamiento con el bloque que, si bien a todas luces dista de ser ideológico, busca salvar los problemas económicos a los que hace frente Londres y rebajar así las tensiones internas.

Los estudios muestran un mayor deseo de lograr relaciones más cercanas con el bloque comunitario, y los votantes de los principales partidos políticos se muestran cada vez menos reticentes a aceptar los errores del pasado.

No obstante, los expertos descartan un nuevo referéndum de cara al futuro cercano dado que, «a pesar de la sensación de error, las encuestas también demuestran que el euroescepticismo sigue bien presente y los miedos que agitaron el Brexit también».

Un Reino Unido fragmentado

Esta situación ha provocado a su vez una nueva fragmentación en la política.

En 2019, los dos partidos gobernantes tradicionales obtuvieron el 76% del voto popular; esta cifra cayó al 58% en las elecciones de 2024, y todos los procesos electorales posteriores sugieren que ha disminuido aún más con el ascenso de Reform UK y los Verdes.

A esto se suma la aparición de un nuevo partido, escisión del propio Reform UK y llamado Restore Britain, creado a partir de la salida de Rupert Lowe.