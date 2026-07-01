David Bowie: «Envejecer es un proceso extraordinario mediante el cual te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido»

Lamentar la juventud perdida y los días de juventud es algo instintivo. Sin embargo, es más pragmático pensar que el envejecimiento es algo inevitable, pero al mismo tiempo, nos ayuda a llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Con el paso de los años, la experiencia nos enseña lo que realmente importa y nos ayuda a despojarnos de cargas innecesarias e inseguridades.

Sin embargo, el ícono musical David Bowie instó hace años a la gente a aceptar la llegada del envejecimiento con dignidad. En una entrevista en 1999, Bowie declaró: «Si añoras la juventud, creo que eso te convierte en un anciano estereotípico, porque solo vives en tus recuerdos, vives en un lugar que no existe. Creo que envejecer es un proceso extraordinario mediante el cual te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido».

El cantante sostenía que el envejecimiento es un viaje que simboliza una transformación a nuestro yo auténtico y vivir una vida plena. La edad ayuda a superar las inseguridades y las ilusiones que nos atormentan en la juventud y a dejar de preocuparnos por ellas. Envejecer nos libera de las apariencias y ayuda a abrazar nuestras fortalezas e imperfecciones.

¿Quién es David Bowie?

David Bowie fue un cantautor inglés que, antes de convertirse en un ícono musical, lanzó varios sencillos con bandas locales. Su suerte cambió a partir de 1969, cuando su canción «Space Oddity» alcanzó el top 5 de la lista de sencillos del Reino Unido, convirtiéndose en su primer gran éxito. Su verdadero salto a la fama fue en 1972 con el auge del ‘glam rock’.

Con el lanzamiento del álbum «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» y el extravagante ego «Ziggy Stardust», con un enfoque musical distintivo y con una narrativa imaginativa que lo consagraron como uno de los artistas más innovadores e influyentes de su generación. En 1996, por su inmensa influencia en la música rock, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Durante su vida, logró vender más de 100 millones de álbumes y es ganador de seis premios Grammy.