Pablo Picasso, pintor y escultor malagueño: «Un pintor es un hombre que pinta lo que vende; un artista es un hombre que vende lo que pinta»

Pablo Picasso nació en Málaga en 1881 y llegó a convertirse en el artista más influyente y mejor cotizado del siglo XX, con obras que hoy se venden por cientos de millones de euros en subastas internacionales. Su fama, sin embargo, convive con una reflexión suya que pone en duda buena parte de lo que asociamos al éxito artístico.

Picasso distinguía entre dos formas de dedicarse al arte: una guiada por la demanda del mercado y otra guiada por la propia visión. La frontera entre ambas, según él, no tenía que ver con el talento ni con el dinero ganado, sino con el orden en el que aparecía cada cosa.

¿Eres un pintor o un artista, según la definición de Picasso?

La frase de Pablo Picasso es tan directa que casi no necesita explicación:

«Un pintor es un hombre que pinta lo que vende; un artista es un hombre que vende lo que pinta».

El pintor mira primero el mercado y después decide qué crear. El artista hace exactamente lo contrario: crea primero y, solo después, busca a quien esté dispuesto a comprarlo.

No se trata de rechazar el dinero, sino de no dejar que sea el punto de partida de la obra. Para Picasso, el problema no era vender, sino invertir el orden natural de la creación: pintar en función de lo que ya se sabe que va a gustar.

Otra de sus frases va en la misma línea:

«Aprende las reglas como un profesional, para que puedas romperlas como un artista».

Así, parecería ser entonces que el orden importa si que importa. Primero el dominio de la técnica, después la libertad para saltársela sin miedo a lo que se venda o no.

¿Crear para vender o vender lo que de verdad uno quiere crear?

Aplicada fuera del mundo de la pintura, la reflexión de Pablo Picasso encaja con cualquier oficio creativo: la música, la escritura, el diseño o incluso el trabajo en una oficina. Siempre existe la tentación de anticipar lo que otros esperan antes de decidir qué se quiere hacer realmente.

Vivir exclusivamente de lo que el mercado pide puede garantizar ingresos, pero rara vez deja una obra o un trabajo que de verdad represente a quien lo hizo.

Picasso, en cambio, defendía crear primero desde la propia mirada y confiar en que el reconocimiento, tarde o temprano, terminaría llegando.

¿Por qué Picasso, el artista más caro del siglo XX, hablaba así del dinero?

Resulta paradójico que quien más dinero llegó a ganar con su obra fuera precisamente quien advertía sobre los peligros de pintar para el mercado. Pero la biografía de Pablo Picasso explica bastante bien esa aparente contradicción.

Durante su etapa azul, marcada por la muerte de su amigo Carlos Casagemas, pintó obras oscuras y melancólicas que apenas encontraban comprador. Más tarde, con el cubismo, rompió deliberadamente con todo lo que el público esperaba de un cuadro, arriesgándose a que nadie quisiera pagar por ello.

El ejemplo más claro es el Guernica, pintado en 1937 tras el bombardeo de la localidad vasca del mismo nombre. Picasso no lo hizo por encargo comercial, sino por una necesidad de denunciar la barbarie, y esa obra terminó siendo una de las más valiosas y estudiadas del siglo XX.

El reconocimiento y el dinero llegaron después, como consecuencia de esa obra, no como su punto de partida.

Esa secuencia (crear primero, vender después) es precisamente lo que distingue, según su propia frase, al artista del simple pintor.

¿Qué parte de nuestro trabajo responde a la visión y qué parte responde a la demanda?

La pregunta que deja abierta Pablo Picasso no tiene una respuesta cómoda. Pocas personas pueden permitirse ignorar por completo lo que el mercado pide, y tampoco se trata de eso. La frase no es una invitación a la ruina, sino a revisar el orden de las prioridades.

Picasso murió en 1973 dejando más de 50.000 obras entre pinturas, esculturas y cerámicas, casi todas nacidas de una misma obsesión: seguir su propia curiosidad antes que cualquier encargo. El mercado, al final, terminó pagando precisamente por eso.