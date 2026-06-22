Pablo Picasso, pintor español: «Cada niño es un artista, el problema es cómo seguir siendo artista una vez se crece»

Pablo Picasso transformó el arte del siglo XX con una mirada que nunca perdió la curiosidad propia de la infancia.

El pintor malagueño, cuya obra abarca desde el realismo académico hasta la invención del cubismo, sostenía que el verdadero desafío creativo reside en proteger la capacidad inventiva frente a las presiones de la madurez.

El reto de mantener la esencia creativa de la infancia, según Pablo Picasso

Para Pablo Picasso, el arte no representaba una meta, sino un estado de búsqueda constante. El pintor manifestó un talento prodigioso desde su niñez en Málaga, impulsado por su padre, el también artista José Ruiz Blasco.

Sin embargo, Picasso no se conformó con la maestría técnica. Su verdadera obsesión consistió en «desaprender» para recuperar la pureza visual de los niños. El artista produjo unas 50.000 obras, una cifra que refleja una entrega total a la labor creadora.

Esta productividad incesante le permitió explorar diversos lenguajes sin miedo al error. Picasso encarnó la inquietud del artista contemporáneo, utilizando su diario pictórico para procesar tanto sus vivencias personales como los conflictos de su tiempo. «Cada niño es un artista, el problema es cómo seguir siendo artista una vez se crece», dijo.

Su madre, María Picasso y López, fue una figura clave en este desarrollo, dándole la confianza necesaria para alcanzar la cima de su profesión.

La evolución artística de Picasso: del periodo azul al cubismo

La carrera de Picasso no siguió una línea recta, sino que experimentó rupturas drásticas. Tras instalarse en Barcelona en 1895 y frecuentar el bar Els Quatre Gats , el pintor inició un periplo entre Madrid y París que definiría su estilo. Durante el denominado «periodo azul» (1901-1904), el simbolismo y los tonos fríos dominaron sus lienzos, reflejando temas melancólicos.

Poco después, su paleta giró hacia los colores tierra y rosa, centrando su atención en el mundo del circo. En 1907, Picasso revolucionó la historia del arte con Les demoiselles d’Avignon. Esta obra liquidó la perspectiva tradicional e inició el cubismo junto a Georges Braque.

Ambos artistas introdujeron el concepto de simultaneidad, mostrando múltiples puntos de vista en una sola imagen plana. Posteriormente, la incorporación de Juan Gris al movimiento dio paso al cubismo sintético ya la invención del collage, técnica que utilizaba materiales cotidianos sobre el lienzo.

¿Cómo influyó en el compromiso político y personal en el legado del malagueño Pablo Picasso?

La vida privada de Picasso y el contexto bélico de Europa marcaron profundamente su producción madura. Sus relaciones sentimentales con mujeres como Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar o Françoise Gilot actuaron como motores creativos, inspirando cambios de estilo y temática.

No obstante, fue el estallido de la Guerra Civil española lo que empujó al artista hacia una mayor conciencia política. Su obra maestra, el Guernica (1937), constituye una denuncia universal contra la violencia.

El mural, pintado tras el bombardeo de la población vasca por la aviación alemana, utiliza un simbolismo desgarrador y una gama cromática reducida para transmitir el horror de la guerra.

En sus últimas décadas, Picasso continuó innovando en campos como la cerámica y la escultura en hierro forjado, trabajando incansablemente hasta su fallecimiento en Francia en 1973.