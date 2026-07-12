La ciencia española celebra un nuevo hito: la UCO crea un sistema de alertas con IA que anticipa la aparición de la plaga de mildiu en viñedos

La agricultura lleva tiempo apoyándose en la inteligencia artificial (IA) para mejorar la productividad y ser más eficiente. Por suerte, ahora también la pueden utilizar para protegerse de plagas como el mildiu.

Por ejemplo, la Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, ha desarrollado junto a la DOP Montilla-Moriles un sistema inteligente de alertas capaz de prever el riesgo de aparición de mildiu en viñedo.

Lo sorprendente es que lo ha conseguido mediante el análisis con IA automatizado de datos meteorológicos y fenológicos. La herramienta ya se está utilizando en explotaciones reales.

Usan IA para frenar la plaga agrícola de mildiu en los viñedos

El sistema está desarrollado por el personal investigador de la Universidad de Córdoba, y analiza diariamente variables de temperatura, humedad y precipitación.

Estos datos proceden de estaciones meteorológicas públicas de la red SIAR y permiten reconstruir las distintas fases del ciclo biológico del patógeno hasta la aparición de las primeras manchas y su evolución posterior.

A partir de ahí, la información se integra en la plataforma AGRO-FIWARE de la propia universidad, basada en tecnología abierta FIWARE.

Con ello se puede efectuar un seguimiento diario automático de la situación y emitir avisos sobre la evolución del riesgo. De hecho, el modelo ha sido validado y calibrado con datos acumulados de 20 campañas anteriores.

Lo mejor es que tiene un margen aproximado de sólo cuatro días en la predicción de aparición de la primera mancha. Esto es fundamental para que los viticultores puedan tomar decisiones.

En lugar de actuar cuando la enfermedad ya se ha manifestado, el sistema ayuda a identificar los momentos de mayor riesgo y a tomar medidas con antelación.

La prueba de que usar IA era indispensable para luchar contra la plaga de mildiu

El mildiu de la vid, causado por Plasmopara viticola, es una de las enfermedades más agresivas del viñedo. Como explica la UCO, el problema es que puede desarrollarse muy rápido cuando coinciden humedad elevada, temperaturas favorables y tejido vegetal susceptible.

Por ejemplo, en campañas húmedas, sus efectos pueden traducirse en pérdidas importantes de producción y calidad, especialmente en las fases más sensibles del cultivo.

De hecho, en 2025 quedó claro que implementar un sistema con inteligencia artificial era absolutamente necesario. Por desgracia, llegaron a registrar daños cercanos a la mitad de la cosecha.

A partir de unos datos tan negativos, se hizo indispensable crear una herramienta capaz de detectar las ventanas de infección, avisar de los momentos óptimos de tratamiento y anticiparse a la aparición de las primeras manchas antes de que los síntomas sean visibles y los daños sean irreversibles.

El avance de la UCO que puede cambiar la agricultura de precisión

La UCO ha desarrollado esta herramienta con IA como una ayuda a los agricultores y técnicos para que tomen decisiones informadas.

Gracias a su uso, se pueden optimizar los recursos, ajustas el empleo de fitosanitarios y reducir los costes de producción. Además favorece la calidad, la productividad y la rentabilidad de las explotaciones.

Durante las próximas campañas, el proyecto continuará su fase de validación en campo y avanzará en la instalación de estaciones meteorológicas propias en distintas parcelas de la DOP Montilla-Moriles.

Esto entronca a la perfección con una idea general que tienen los científicos sobre la inteligencia artificial: sólo tiene sentido si resuelve problemas reales.