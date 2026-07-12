Josep Plana, el organizador de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: «Una pareja con un gran presupuesto también tiene nervios y miedos»

Hace apenas unas semanas, Sergio Ramos y Pilar Rubio celebraban un nuevo aniversario de una de las bodas más icónicas de la crónica social española. Detrás de aquel enlace, como de cualquier otro, hubo meses de decisiones, presión y emociones que nunca llegan a verse. Tras organizar algunas de las bodas más exclusivas del país, entre ellas la de la pareja, Josep Plana, fundador y director creativo de La Puta Suegra, recoge ahora toda esa experiencia en Guía de supervivencia nupcial (Grupo Planeta), un libro que invita a mirar más allá de las fotos perfectas y las redes sociales para descubrir qué ocurre realmente antes del «sí, quiero».

La boda empieza mucho antes de ponerse el vestido o el traje

Después de años acompañando a cientos de parejas, Josep Plana detectó un patrón que se repetía una y otra vez. Había miles de libros, perfiles de redes sociales y revistas mostrando bodas espectaculares, pero muy pocos hablaban de cómo se vive realmente el proceso.

«Había muchísima información sobre cómo debe verse una boda, pero muy poca sobre cómo se vive realmente una boda desde dentro», explica. Para él, el verdadero reto no son las flores, la decoración o el menú, sino todo aquello que sucede antes de contratar a un proveedor. «Se habla mucho de vestidos, espacios o tendencias, pero muy poco de las decisiones difíciles, de las expectativas familiares, del dinero, de las dudas, de la presión o de todo lo que emocionalmente se mueve alrededor de una celebración así», afirma.

Precisamente por eso decidió escribir un libro completamente distinto a los habituales manuales de inspiración. «Inspiración ya hay muchísima. De hecho, probablemente hay demasiada», asegura. En su opinión, el exceso de imágenes en redes sociales termina generando el efecto contrario al esperado. «Una pareja puede ver miles de bodas en Instagram, Pinterest o TikTok antes incluso de saber qué quiere hacer con la suya. El problema es que ver muchas cosas bonitas no siempre ayuda a decidir mejor. A veces confunde más».

Me interesaba hacer un libro que no hablara tanto de cómo debería parecer una boda, sino de cómo tomar mejores decisiones. Un libro útil, honesto, a veces incómodo, pero pensado para que las parejas puedan organizar su boda con más criterio, más calma y menos sensación de estar respondiendo todo el tiempo a expectativas externas».

Lejos de ofrecer una lista de tendencias, Plana buscaba crear una herramienta útil. «Me interesaba hacer un libro que no hablara tanto de cómo debería parecer una boda, sino de cómo tomar mejores decisiones. Un libro útil, honesto, a veces incómodo, pero pensado para que las parejas puedan organizar su boda con más criterio, más calma y menos sensación de estar respondiendo todo el tiempo a expectativas externas».

El gran error que casi todas las parejas cometen al empezar

«Antes de decidir cómo será una boda, una pareja debería preguntarse qué quiere que signifique esa boda».

Después de organizar celebraciones de todos los tamaños, desde bodas íntimas hasta eventos de enorme presupuesto, el experto tiene claro cuál es el fallo más habitual. «Muchas parejas empiezan por lo tangible: el espacio, el vestido, las flores, la música, el seating o las invitaciones. Y todo eso importa, claro. Pero no debería ser lo primero».

Antes incluso de visitar una finca o reservar una fecha, Plana cree que los novios deberían hacerse preguntas mucho más profundas. «Antes de decidir cómo será una boda, una pareja debería preguntarse qué quiere que signifique esa boda. Qué quieren vivir. Qué quieren que recuerden sus invitados. Qué parte de ellos debe estar presente. Qué cosas no quieren hacer sólo porque ‘se hacen así’».

Según explica, cuando esa reflexión inicial no existe, cualquier elección termina convirtiéndose en un motivo de discusión. «Cuando esa visión no está clara, cada decisión se vuelve más difícil. Todo parece importante, todo se compara, todo se discute. En cambio, cuando la pareja tiene claro qué quiere construir, las decisiones empiezan a ordenarse solas».

La presión de las redes sociales ha cambiado las bodas

«Antes una pareja organizaba su boda comparándose con su entorno más cercano. Ahora se compara con bodas de todo el mundo, muchas veces producidas con presupuestos, contextos y realidades completamente distintas».

Las plataformas digitales han transformado profundamente la manera de organizar una boda. Para Plana, ese cambio tiene una doble cara. «Las redes han democratizado la inspiración y eso tiene una parte maravillosa. Permiten descubrir referencias, proveedores, ideas y formas de celebrar que antes eran mucho menos accesibles».

Sin embargo, también han multiplicado las comparaciones. «Antes una pareja organizaba su boda comparándose con su entorno más cercano. Ahora se compara con bodas de todo el mundo, muchas veces producidas con presupuestos, contextos y realidades completamente distintas».

El organizador considera que ahí reside uno de los grandes peligros actuales. «El problema no es inspirarse. El problema es empezar a medir tu boda con una vara que no tiene nada que ver contigo».

¿De verdad hace falta impresionar a los invitados?

«La cuestión es que impresionar no siempre significa emocionar. Puedes hacer algo enorme y que no tenga alma. Y puedes hacer algo muy sencillo que se quede grabado en la memoria de todos».

Aunque pocos novios reconocen abiertamente que buscan sorprender, Plana cree que esa presión está más presente que nunca. «Nadie dice: ‘quiero impresionar’. Pero muchas decisiones nacen de esa necesidad de estar a la altura, de sorprender, de que todo parezca especial o de que nadie pueda decir que algo fue poco cuidado».

Sin embargo, advierte de que esa obsesión puede hacer perder el verdadero objetivo. «La cuestión es que impresionar no siempre significa emocionar. Puedes hacer algo enorme y que no tenga alma. Y puedes hacer algo muy sencillo que se quede grabado en la memoria de todos».

En su opinión, la pregunta importante nunca debería ser quién organiza la boda más espectacular, sino cuál refleja mejor la historia de quienes se casan. «La pregunta no debería ser ‘cómo sorprendo más’, sino ‘qué tiene sentido para nosotros y cómo hacemos que se viva de una forma honesta, cuidada y memorable’».

La comparación constante tampoco ayuda. «Genera una sensación muy peligrosa: que nunca es suficiente. Siempre hay una flor más bonita, un vestido más espectacular, una mesa más impresionante o una entrada más viral».

Los conflictos familiares que casi siempre aparecen

Si hay algo que Josep Plana ha aprendido después de cientos de bodas es que las discusiones rara vez tienen que ver únicamente con la organización. Detrás de una lista de invitados o de una mesa mal colocada suele esconderse algo mucho más profundo. «Casi todos los conflictos familiares parecen hablar de cosas prácticas, pero en realidad suelen hablar de algo más profundo», explica.

La lista de invitados, el protocolo, las tradiciones, quién paga qué parte de la boda o dónde se sienta cada familiar son algunos de los puntos de fricción más habituales. Sin embargo, el organizador asegura que el verdadero origen suele ser otro. «Detrás muchas veces hay temas de pertenencia, de reconocimiento, de control, de miedo a quedar fuera o de distintas formas de entender lo que significa una boda».

Por eso insiste en que las parejas deben aprender a poner límites sin dejar de cuidar a quienes las rodean. «No. Y cuanto antes se asume, más fácil se vuelve todo», responde tajante cuando se le pregunta si realmente es posible contentar a todo el mundo.

Eso no significa organizar una boda pensando únicamente en los novios. «En La Puta Suegra creemos muchísimo en la hospitalidad, en cuidar a la gente, en pensar cómo se van a sentir, cómo van a llegar, cómo van a moverse, qué van a comer o qué van a recordar».

La diferencia, explica, está en quién toma las decisiones finales. «Una cosa es cuidar a los demás y otra muy distinta es entregarles la dirección de la boda».

Las bodas que nunca se olvidan no son siempre las más caras

«Las bodas que permanecen en la memoria no son necesariamente las más caras ni las más espectaculares. Son las que tienen verdad».

Después de diseñar celebraciones de todos los estilos, Plana también ha identificado qué tienen en común aquellas bodas que años después los invitados siguen recordando.

Contra lo que podría parecer, el presupuesto no ocupa el primer lugar. «Las bodas que permanecen en la memoria no son necesariamente las más caras ni las más espectaculares. Son las que tienen verdad».

Para él, la clave está en que todas las decisiones respondan a una misma idea. «Una boda se recuerda cuando todo tiene una dirección. Cuando entiendes por qué estás allí, quiénes son esas personas, qué están celebrando y por qué esa celebración sólo podía ser de ellos».

También recuerda que la memoria funciona de una manera muy distinta a como imaginan muchas parejas. «El invitado no recuerda todos los detalles. Recuerda una entrada, una canción, una frase, una mesa, una luz, un silencio o una sensación concreta».

Qué cambia cuando organizas la boda de un famoso

«La diferencia más evidente está en la dimensión: más recursos, más proveedores, más logística, más producción, más capas de decisión y, muchas veces, más confidencialidad».

A lo largo de su trayectoria, Josep Plana ha trabajado para algunas de las parejas más conocidas del país, entre ellas Sergio Ramos y Pilar Rubio, Edurne y David de Gea o personas del entorno de la familia Messi. Una experiencia que le ha permitido comprobar que, aunque el presupuesto cambie, las emociones siguen siendo prácticamente las mismas.

«La diferencia más evidente está en la dimensión: más recursos, más proveedores, más logística, más producción, más capas de decisión y, muchas veces, más confidencialidad».

Sin embargo, asegura que existe algo que nunca cambia. «Una pareja con un gran presupuesto también tiene dudas, nervios, miedos, ilusión, presión familiar y ganas de que todo salga bien».

De hecho, reconoce que muchas veces quienes tienen mayor exposición pública son también quienes más protegen su intimidad. «Desde fuera conocemos al personaje, pero una boda pertenece a la persona».

Por eso la discreción forma parte esencial de su trabajo. «Es fundamental entender quién hay detrás de la imagen pública. Qué les emociona, qué les incomoda, qué quieren proteger y qué parte de su vida no quieren convertir en espectáculo».

En ese sentido, afirma haber aprendido lecciones que van mucho más allá de la organización de eventos. «He aprendido que la creatividad sin proceso no aguanta. Que una buena idea no sirve de nada si no sabes producirla. Que la discreción es una forma de respeto. Que la anticipación es una de las mayores formas de lujo».

Y añade otro aspecto que considera decisivo cuando trabaja con clientes especialmente exigentes. «Los clientes exigentes no buscan sólo belleza. Buscan confianza. Necesitan sentir que alguien entiende la dimensión emocional, técnica y privada de lo que está construyendo».

Así han cambiado las bodas españolas

En la última década, las bodas han evolucionado enormemente. Si antes muchas decisiones respondían únicamente a la tradición, ahora las parejas cuestionan casi todo. «Antes muchas decisiones se tomaban porque ‘tocaban’. Ahora muchas parejas se preguntan por qué hacemos esto, qué sentido tiene, a quién queremos invitar de verdad o qué queremos evitar».

También ha cambiado la forma de entender la experiencia de los invitados. «Hoy las parejas piensan mucho más en cómo se va a vivir el día completo, no sólo en cómo se va a ver».

Eso explica que cada vez se valore más el ritmo de la celebración, evitar tiempos muertos o conseguir que familiares e invitados se sientan realmente cómodos.

Pero si hay algo que Plana cree que terminará desapareciendo son aquellas modas que nacen únicamente para hacerse virales. «Todo lo que nace únicamente porque se ha visto muchas veces en redes acaba cansando. Pasa con ciertos formatos, ciertos momentos forzados, ciertas decoraciones o ciertas formas de sorprender que se repiten hasta perder sentido».

Su consejo vuelve a girar alrededor del mismo concepto que atraviesa todo su libro: el criterio. «No me preocupa que una pareja siga una tendencia si realmente conecta con ella. Lo que me preocupa es cuando una decisión se toma sólo porque está de moda. En ese caso, probablemente envejecerá mal».

Porque, como resume en una de las frases más potentes de Guía de supervivencia nupcial, «lo que permanece no es la tendencia. Es el criterio».