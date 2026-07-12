El espectacular rincón de Jesús Calleja (61 años) en el norte de España para escapar del calor: «Maravilloso y espectacular»

Después de recorrer algunos de los paisajes más remotos del planeta, Jesús Calleja ha encontrado un refugio perfecto en nuestro país. No se encuentra en el Himalaya ni en ningún rincón exótico, sino en norte de España. Se trata de los Picos de Europa, un espacio natural que el aventurero y presentador ha definido como un lugar «maravilloso y espectacular».

Acostumbrado a mostrar en televisión algunos de los escenarios más impresionantes del mundo, Calleja nunca ha ocultado su admiración por este enclave situado entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. En COOL tenemos todo lo que necesitas saber sobre este lugar tan espectacular.

Un paisaje sorprendente

Jesús Calleja ha visitado algunos de los espacios naturales más espectaculares del planeta. Sin embargo, cuando habla de los Picos de Europa lo hace con el entusiasmo de quien sigue sorprendiéndose cada vez que vuelve.

Uno de los aspectos que más llama la atención a quienes visitan el parque por primera vez es el contraste entre la cercanía del mar Cantábrico y un paisaje propio de la alta montaña. En apenas unos kilómetros es posible pasar de la costa a escenarios dominados por profundas gargantas, picos que superan los 2.500 metros de altitud y extensas zonas de pasto donde continúa desarrollándose una importante actividad ganadera.

Esa combinación convierte a los Picos de Europa en uno de los espacios naturales más singulares de Europa y explica buena parte de su enorme atractivo turístico.

El primer Parque Nacional de España

Los Picos de Europa ocupan un lugar destacado dentro del patrimonio natural español también por su valor histórico.

En 1918 fueron declarados Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, convirtiéndose en el primer parque nacional de España. Décadas después, el espacio protegido fue ampliado hasta dar lugar al actual Parque Nacional de los Picos de Europa, que hoy abarca territorios pertenecientes a Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Con una superficie superior a las 67.000 hectáreas, el parque protege algunos de los ecosistemas mejor conservados de la Cordillera Cantábrica y constituye un importante refugio para numerosas especies de fauna y flora.

Entre sus habitantes destacan animales emblemáticos como el rebeco cantábrico, el corzo, el jabalí o el águila real. Además, el parque forma parte del área de distribución del oso pardo cantábrico y del lobo ibérico, dos de las especies más representativas del norte peninsular.

Los lagos de Covadonga

Entre todos los lugares que alberga el parque, pocos resultan tan reconocibles como los Lagos de Covadonga.

Formados por los lagos Enol y Ercina, constituyen una de las postales más famosas de Asturias y uno de los enclaves naturales más fotografiados de España.

Rodeados por montañas y extensas praderas, estos lagos ofrecen un paisaje que cambia completamente con cada estación del año. En verano, el verde intenso de los pastos contrasta con el azul del agua, mientras que durante el invierno la nieve transforma por completo el entorno.

Su acceso relativamente sencillo permite que miles de visitantes puedan contemplar uno de los escenarios más representativos de la Cordillera Cantábrica sin necesidad de realizar largas caminatas.

La euta del Cares

Para los aficionados al senderismo, el principal reclamo del parque es la Ruta del Cares. Este itinerario, considerado por muchos especialistas como uno de los recorridos más espectaculares de Europa, discurre junto al río Cares atravesando un profundo desfiladero excavado entre enormes paredes de roca.

El camino, construido originalmente para dar servicio a un canal hidroeléctrico, permite recorrer un paisaje de gran verticalidad donde la naturaleza muestra toda su fuerza. Durante buena parte del trayecto, el sendero avanza excavado en la propia montaña, ofreciendo impresionantes vistas del cañón y de los numerosos túneles y puentes que jalonan el recorrido.

Cada año miles de turistas eligen esta ruta para descubrir uno de los espacios más emblemáticos del parque, especialmente durante la primavera y el verano.

Unas vistas inolvidables

Otro de los lugares imprescindibles para quienes visitan los Picos de Europa es el entorno de Fuente Dé, en Cantabria. Desde allí parte el conocido teleférico que salva un desnivel de más de 750 metros en apenas unos minutos y permite acceder al mirador del Cable, situado en pleno corazón del macizo central.

Las panorámicas que ofrece este punto permiten contemplar buena parte de las cumbres más representativas del parque y constituyen uno de los grandes atractivos turísticos de la zona.

Además de servir como punto de partida para diferentes rutas de montaña, el mirador ofrece una visión privilegiada de la complejidad geológica de los Picos de Europa y de la inmensidad de este espacio protegido.

Con todo esto, no resulta extraño que un apasionado de la naturaleza como Jesús Calleja siga recomendando este enclave después de haber recorrido medio mundo. Su experiencia explorando algunos de los lugares más remotos del planeta otorga un valor añadido a una recomendación que pone el foco en uno de los grandes tesoros naturales de España.