La revista británica Time Out ha elegido los Picos de Europa como el lugar más bonito del mundo en su lista anual de destinos más espectaculares. Este reconocimiento posiciona a la montaña española por delante de otros destinos mundialmente conocidos, como Japón, Venecia o Hawái, destacando su belleza natural única.

El ranking global de Time Out incluye un total de 51 lugares, en los que figuran maravillas como el Parque Nacional de Komodo en Indonesia, el valle del Duero en Portugal o icónicos paisajes de Nueva York e Italia. La elección de los Picos de Europa resalta la diversidad y singularidad de este destino español frente a otros escenarios turísticos internacionales.

Según la revista, los Picos de Europa son una maravilla geográfica que combina cumbres escarpadas, valles profundos y rutas impresionantes, como la famosa Ruta del Cares. Esta combinación de montañas cercanas al mar y paisajes de gran belleza natural ha sido clave para que el destino destaque en la lista.

El reconocimiento no se basa únicamente en el atractivo visual, sino también en la experiencia que ofrece a los visitantes. Los escritores y expertos en viajes de Time Out valoraron la región por su paisaje majestuoso, la riqueza de su flora y fauna y su accesibilidad para el turismo de aventura, consolidando así su reputación como un destino imprescindible para quienes buscan belleza natural y contacto con la montaña.

Los Picos de Europa abarcan aproximadamente 646 km² distribuidos entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, siendo León la provincia con mayor superficie dentro del parque. De hecho, la imagen de este reportaje pertenece a un pueblo limítrofe con Picos –Riaño– y la hemos plasmado por ser entrada y zona de especial belleza. El relieve de Picos se caracteriza por cumbres que superan los 2.600 metros, siendo el Torres de Cerredo la cima más alta, mientras que profundos valles glaciares y gargantas como la del Cares ofrecen contrastes impresionantes. La región cuenta con una flora diversa, que incluye bosques de haya y roble, prados de alta montaña y especies endémicas adaptadas a condiciones extremas.

En cuanto a fauna, los Picos de Europa albergan rebecos, osos pardos, lobos, buitres leonados y águilas reales, además de numerosas especies de flora y fauna acuática en sus ríos y lagos de montaña. Esta combinación de altitud, biodiversidad y relieve hace que el parque sea un ecosistema único y un laboratorio natural para la conservación y el estudio científico.

La zona más amplia: León, corazón de los Picos de Europa

Dentro de las tres comunidades que abarcan los Picos de Europa —Asturias, Cantabria y Castilla y León—, la provincia de León cuenta con la superficie más amplia de esta cadena montañosa. Sus montañas, valles y bosques constituyen el corazón de la región, ofreciendo rutas de senderismo, vistas panorámicas y paisajes que parecen de otro mundo. Esta extensión convierte a León en un destino ideal para explorar la diversidad natural de los Picos de Europa.

La garganta del Cares y Posada de Valdeón: un espectáculo natural

Uno de los grandes atractivos de la zona es la garganta del Cares, una ruta que recorre impresionantes desfiladeros y paisajes escarpados, considerada una de las rutas de senderismo más espectaculares de España. Posada de Valdeón, situada cerca del corazón de la garganta, sirve como punto de partida y descanso para los visitantes que quieren experimentar la majestuosidad de los Picos en todo su esplendor.

Reservas de la biosfera: León, líder mundial

León no sólo destaca por su extensión dentro de los Picos de Europa, sino también por su riqueza ambiental y conservación, al contar con el mayor número de reservas de la biosfera del mundo, siete en total. Estas áreas protegidas garantizan la preservación de especies autóctonas y ecosistemas únicos, haciendo de León un referente global en sostenibilidad y turismo de naturaleza.

Cómo llegar a León y a los Picos de Europa

Llegar a León es sencillo gracias a sus buenas conexiones por carretera, tren y aire. Por carretera, la ciudad está comunicada por la autopista A-66, que conecta León con Oviedo y Sevilla, Madrid, Galicia, y por la carretera nacional N-630, que recorre toda la longitud del país y permite acceder a pueblos y comarcas del norte. Desde León, se puede llegar a los Picos de Europa en coche en aproximadamente 1 a 2 horas, tomando carreteras locales que atraviesan montañas y valles, como la LE-321 o LE-337 según la zona que se quiera visitar.

En tren, León cuenta con estación de AVE y Alvia –Reina Sancha–, que conecta con Madrid en unas 2 horas y con otras ciudades como Oviedo y Valladolid, facilitando la llegada a la región sin necesidad de coche. Desde la estación, se puede alquilar un vehículo o tomar transporte público hacia los municipios más cercanos al parque, como Posada de Valdeón o Oseja de Sajambre. Otra conexión es a través de la línea de autobuses con la estación –Reina Urraca I de León–.

Por aire, el Aeropuerto de León (LEN) ofrece vuelos nacionales, principalmente desde Madrid y Barcelona. Desde el aeropuerto, se puede continuar el viaje en coche o autobús hacia los Picos de Europa, con rutas panorámicas que atraviesan valles y embalses, como el de Riaño, un punto habitual de acceso al parque.