Sibi Montes da la sorpresa y anuncia que está embarazada de su segundo hijo

La familia Montes está de celebración. Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera, acaba de anunciar que está esperando un nuevo hijo junto a su marido, Mateo Ibáñez Pacheco. La psicóloga ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado una tierna instantánea junto a su marido y su pequeño acompañada de un sencillo mensaje que desprende ilusión: «Pronto seremos 4…», junto a varios emoticonos.

Siempre discreta y alejada del foco mediático, Sibi Montes se ha convertido en el perfil más reservado de la conocida familia sevillana. Mientras Lourdes Montes y Fran Rivera ocupan con frecuencia titulares y apariciones públicas, ella ha preferido construir su vida lejos de las cámaras y mantener su parcela más personal al margen de la exposición mediática.

Fue precisamente el pasado verano cuando la hermana de Lourdes Montes rompía ese hermetismo al dejarse ver embarazada durante una aparición en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Allí, rodeada de su familia y disfrutando del ambiente taurino, terminó sincerándose sobre uno de los momentos más especiales de su vida.

Sibi Montes contrajo matrimonio con el abogado y ex futbolista Mateo Ibáñez Pacheco en junio de 2024 en una emotiva ceremonia celebrada en El Puerto de Santa María, uno de los lugares que tiene especial significado para ambas familias. Desde entonces, la pareja ha formado un sólido equipo y ha compartido únicamente pequeños retazos de su vida privada a través de las redes sociales, siempre con la discreción que les caracteriza.

La llegada de este nuevo bebé supone una nueva alegría para el clan Montes y confirma el gran momento personal que atraviesa la pareja. Además, vuelve a reforzar el estrecho vínculo que siempre ha existido entre las hermanas Montes, muy unidas tanto en el ámbito familiar como en el personal. A lo largo de los años, Sibi y Lourdes han protagonizado numerosas imágenes juntas y han demostrado mantener una relación especialmente cercana, acompañándose mutuamente en algunos de los momentos más importantes de sus vidas.

Por el momento, Lourdes Montes no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia, aunque todo apunta a que la diseñadora estará viviendo este embarazo con la misma ilusión que el resto de la familia. Y es que la llegada de un nuevo miembro siempre es motivo de celebración en una saga que atraviesa uno de sus momentos más felices.