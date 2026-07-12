Las redes estallan contra Brooklyn Beckham: apoyo a Inglaterra y ni una felicitación para Harper Beckham

Muchos pensaban que la relación entre Brooklyn Beckham y su familia acabaría arreglándose, pero, si cabe, la situación va incluso a peor. Antes de disputarse el pase a la semifinal del Mundial entre Holanda e Inglaterra, el hijo mayor de David y Victoria Beckham publicaba una instantánea en redes sociales y provocaba una auténtica avalancha de comentarios en su contra. Por un lado, porque mostraba su apoyo a su país, que terminó logrando la victoria y el billete a la final. Por otro, porque aquel día era el cumpleaños de su hermana Harper y no había ni una sola referencia a ella en sus perfiles. Pero la historia no termina aquí.

Recordemos que, a principios de año, Brooklyn Beckham estallaba públicamente contra sus padres a través de un comunicado tan inesperado como contundente. En él aseguraba: «He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado».

Pero no se quedaba ahí. El hijo mayor del matrimonio Beckham añadía además: «La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de nuestra sangre y que no era de la familia. Desde que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya».

Brooklyn llegó incluso a renegar públicamente del apellido Beckham y aseguró que tanto él como su mujer querían distanciarse del peso mediático de la familia. Sin embargo, la realidad es que el matrimonio continúa utilizando el apellido compuesto Peltz-Beckham y la ruptura parece estar lejos de cerrarse.

Hace apenas unas semanas se producía uno de los episodios más comentados del conflicto familiar. Harper Beckham pasaba por Los Ángeles y decidió acercarse a visitar a su hermano mayor. Sin embargo, Brooklyn no se encontraba en casa. Ella es, supuestamente, la única integrante del clan a la que todavía no habría bloqueado y con la que mantendría cierta relación. Aun así, el gesto tampoco sentó bien al joven empresario, que posteriormente aseguró en redes sociales que aquella visita había sido un auténtico «chantaje emocional» y que, según sus palabras, «todo estaba orquestado» por parte de sus padres.

Ahora, los usuarios tampoco parecen estar de acuerdo con su actitud y las críticas han vuelto a estallar. Horas antes del enfrentamiento entre Holanda e Inglaterra, Brooklyn compartía una fotografía del estadio acompañada únicamente por las banderas de ambos países. Fue entonces cuando los comentarios comenzaron a multiplicarse. «Estás orgulloso de ser inglés, ¿verdad? Pues es el momento de estar con tu familia», escribía un usuario. Otros eran mucho más duros y le recordaban que «no eres nadie sin tus padres», mientras que algunos simplemente le pedían: «Es hora de que llames a tu familia».

Pero el verdadero incendio llegó cuando muchos seguidores comenzaron a recordar que aquel día Harper Beckham celebraba su cumpleaños. Las felicitaciones a la pequeña inundaron la publicación y no faltaron quienes le reprocharon utilizar sus redes sociales para hablar de fútbol y no dedicar ni una sola palabra a su hermana menor.

Por el momento, todo apunta a que el acercamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres no llegará a corto plazo y que la reconciliación sigue siendo una posibilidad muy lejana. Mientras tanto, el hijo mayor de David y Victoria Beckham continúa refugiándose en su vida junto a Nicola Peltz, la mujer a la que durante meses parte de la prensa británica ha señalado como una de las grandes protagonistas del conflicto familiar que mantiene dividido al clan Beckham.