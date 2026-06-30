La emotiva declaración de amor de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz por su sexto aniversario

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han aprovechado una fecha muy especial para hacer pública la solidez de su relación. Coincidiendo con el sexto aniversario de su compromiso, la pareja compartió en redes sociales una serie de mensajes cargados de afecto en los que recordaron el momento en el que decidieron dar el paso de construir una vida juntos.

Mientras las especulaciones sobre la situación familiar continúan ocupando titulares, Brooklyn ha preferido centrar la atención en su vida junto a Nicola. El aniversario de su compromiso se convirtió así en una oportunidad para expresar públicamente el cariño que siente por su mujer y dejar constancia de la importancia que tiene su matrimonio en esta etapa de su vida.

Las dedicatorias, compartidas a través de Instagram, generaron una rápida reacción entre sus seguidores y volvieron a poner de manifiesto la complicidad que ambos muestran habitualmente en sus redes sociales, donde es frecuente que intercambien mensajes de apoyo y admiración.

Un aniversario muy especial

El pasado 23 de junio, Brooklyn Beckham recordó el día en que pidió matrimonio a Nicola Peltz con una publicación acompañada por una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazando a la actriz. La imagen sirvió como marco para una extensa dedicatoria en la que repasó el significado que tiene su esposa en su vida.

«Hace 6 años le pedí matrimonio a mi mejor amiga. Eres mi chica, mi hermosa esposa y mi todo», escribió el hijo mayor de David y Victoria Beckham al comenzar su mensaje.

Brooklyn continuó describiendo cómo ha vivido estos años junto a Nicola, destacando la felicidad que le produce compartir su día a día con ella. «Cada día contigo es una gran aventura, y aún no puedo creer que tenga la suerte de compartir mi vida contigo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar», añadió.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y numerosos comentarios de seguidores y amigos de la pareja, aunque una de las respuestas más destacadas fue precisamente la de la propia Nicola Peltz.

Nicola Peltz celebra su aniversario

La celebración no quedó limitada a la publicación de Brooklyn. Nicola Peltz quiso dedicar también unas palabras a su marido desde su propio perfil de Instagram, donde compartió una fotografía de ambos tomada durante la celebración del cumpleaños de Brooklyn el pasado mes de marzo.

En su mensaje recordó el tiempo transcurrido desde que ambos anunciaron su compromiso y destacó la conexión que siente con él desde el inicio de su relación.

«No puedo creer que nos comprometimos hoy hace 6 años. Siento que te conozco de toda la vida, eres mi mejor amigo y mi amor eterno, todo en uno. Te amo con todo mi corazón. Eres el hombre más amable que he conocido y estoy tan feliz de poder compartir mi vida contigo. Gracias por ser tan mágico», escribió la actriz.

Brooklyn tampoco dejó pasar la ocasión para responder a esa publicación. Entre los comentarios dejó otra breve declaración de cariño: «Eres mi mejor amiga por siempre y para siempre».

El intercambio de mensajes volvió a evidenciar la cercanía con la que la pareja vive los momentos importantes de su relación y la naturalidad con la que comparte estas celebraciones con sus millones de seguidores.

Un momento complicado para los Beckham

La celebración del aniversario llega en un momento especialmente delicado para la familia Beckham. Desde hace meses, distintas informaciones apuntan a un supuesto distanciamiento entre Brooklyn y sus padres, David y Victoria Beckham, aunque ninguno de los implicados ha ofrecido declaraciones públicas aclarando la situación.

Uno de los episodios que más alimentó esas especulaciones fue la ausencia de Brooklyn en la ceremonia en la que David Beckham recibió su estrella en el Paseo de la Fama. El hecho llamó la atención al tratarse de uno de los acontecimientos más importantes de la trayectoria pública del ex futbolista y al contar con la presencia del resto de miembros de la familia.

Brooklyn ni olvida ni perdona

Tras aquellas publicaciones comenzaron a aparecer nuevas informaciones sobre la supuesta reacción de Brooklyn Beckham. Según publicó el diario británico The Sun, el hijo mayor del matrimonio no habría recibido con agrado que sus padres compartieran fotografías suyas en redes sociales.

El periódico citó el testimonio de una fuente cercana que aseguró que Brooklyn estaba «furioso» por la decisión de David y Victoria Beckham de incluir imágenes suyas en las felicitaciones del Día del Padre.

De acuerdo con esa versión, el joven habría pedido anteriormente que dejaran de utilizar fotografías suyas en este tipo de publicaciones. «Les ha pedido que lo dejen en paz y ellos siguen publicando fotos suyas», afirmó el citado informante.

La misma fuente añadió que esa situación contribuiría a mantener viva la atención mediática sobre el supuesto conflicto familiar. «Esto hace que todo vuelva a salir a la luz. Él desearía que lo dejaran en paz y lo dejaran tranquilo», aseguró.

Hasta el momento, ni Brooklyn Beckham ni David o Victoria Beckham han hecho declaraciones para confirmar o desmentir esas informaciones. Mientras continúan los rumores, el matrimonio formado por Brooklyn y Nicola Peltz ha preferido centrar su atención en una fecha significativa para ambos, compartiendo mensajes que ponen el foco en su relación y en el proyecto de vida que comenzaron hace seis años con aquel compromiso que ahora han querido recordar públicamente.