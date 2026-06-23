David Beckham no se rinde y tiende puentes con su hijo Brooklyn: «Ser padre es mi trabajo más importante»

David Beckham ha vuelto a lanzar un mensaje de acercamiento a su hijo Brooklyn en medio del distanciamiento que mantiene desde hace meses con parte de su familia. El exfutbolista inglés siempre ha defendido la importancia de la unidad familiar y, pese a las tensiones que han marcado su relación con su primogénito en los últimos tiempos, continúa demostrando públicamente que las puertas de casa siguen abiertas para él.

David Beckham le manda un mensaje a su hijo

Las diferencias entre Brooklyn Beckham y sus padres comenzaron a acaparar titulares en 2022, cuando trascendieron las tensiones entre Nicola Peltz y Victoria Beckham. Desde entonces, la relación familiar ha atravesado momentos especialmente delicados. Brooklyn optó por apoyar públicamente a su esposa, una decisión que habría contribuido a agrandar la distancia con sus padres y parte de sus hermanos.

A pesar de las informaciones que han ido apareciendo durante los últimos años sobre la supuesta fractura familiar, David y Victoria Beckham han evitado alimentar la polémica públicamente. Por el contrario, ambos han mantenido un discurso basado en el cariño hacia sus hijos y en el deseo de preservar la intimidad de la familia lejos de los focos.

En este contexto, el exjugador del Real Madrid ha vuelto a protagonizar un gesto que muchos han interpretado como una nueva muestra de acercamiento hacia Brooklyn. Con motivo del Día del Padre, Beckham compartió una emotiva publicación en sus redes sociales en la que incluyó imágenes junto a todos sus hijos, sin hacer distinciones y dejando claro que siguen formando parte de una misma familia pese a las diferencias que puedan existir.

Junto a las fotografías, David quiso abrir su corazón con unas palabras que reflejan cuáles son sus verdaderas prioridades. Más allá de los títulos conquistados sobre el césped, de los éxitos empresariales o del reconocimiento internacional que ha acumulado durante décadas, el británico aseguró que su mayor logro ha sido formar una familia junto a Victoria Beckham.

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«Ser padre es mi trabajo más importante. Os quiero. Gracias, mami, por darme esta hermosa familia. Feliz Día del Padre a todos los papás del mundo», escribió el exfutbolista, refiriéndose cariñosamente a la exintegrante de las Spice Girls.

Un mensaje cargado de afecto que no pasó desapercibido para sus seguidores y que vuelve a evidenciar la postura que David y Victoria han mantenido desde el inicio de esta crisis familiar: la de tender puentes y priorizar el vínculo con sus hijos por encima de cualquier desencuentro.

Por el momento, Brooklyn no ha respondido públicamente a la publicación de su padre. Tampoco estuvo presente hace apenas unos días en uno de los momentos más especiales para la familia Beckham, cuando David recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una ausencia que volvió a alimentar los rumores sobre el distanciamiento existente, aunque desde el entorno familiar continúan confiando en que el tiempo ayude a recomponer la relación.