Brooklyn Beckham acusa a sus padres de utilizar a su hermana para acercarse a él: «Estaba preparado»

La guerra familiar de los Beckham continúa su curso. De hecho, podría decirse que cada vez está más lejos de una posible reconciliación. Algo que ya dejó claro el propio Brooklyn a principios de año, cuando aseguró que no tenía intención de acercar posturas ni con sus padres ni con ninguno de sus hermanos por los desagradables episodios que tanto él como su mujer, Nicola Peltz, se habían visto obligados a afrontar por su culpa. Sin embargo, un nuevo y polémico episodio ha llevado al primogénito de David y Victoria Beckham a volver a pronunciarse públicamente, acusando a sus progenitores de utilizar a su hermana Harper para intentar retomar la relación con él.

La semana pasada, David Beckham inauguró su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y lo hizo arropado por su mujer y por tres de sus cuatro hijos: Romeo, Cruz y Harper. Ahora bien, lo que nadie se esperaba era que la benjamina del clan decidiera dar un paso al frente en medio del conflicto familiar y aprovechara su estancia en Los Ángeles para desplazarse hasta la vivienda de su hermano en Beverly Hills con la intención de entregarle una carta en mano. Así lo publicó Page Six con unas fotografías exclusivas en las que se veía a la menor de 16 años, escoltada por un chófer privado y en las inmediaciones de la vivienda.

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Según el medio citado, Brooklyn y Nicola no se encontraban en casa en ese momento, ya que estaban de viaje de trabajo en Nueva York, y al no conseguir su objetivo, Harper enseguida abandonó el lugar visiblemente afectada. La escena no tardó en dar la vuelta a la red y, tras la repercusión del episodio —que volvía a dejar claro que el distanciamiento familiar es total— Brooklyn ha dado un paso al frente para dar su propia versión de lo ocurrido. «El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras», ha explicado su representante a la revista ¡Hello!

Con estas palabras, podría decirse que Brooklyn ha interpretado este último movimiento como una estrategia llevada a cabo por sus padres. Una percepción que encajaría a la perfección con la acusación que hizo hace unos meses. «He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para preservar su fachada», explicó por aquel entonces.

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Por ahora, ni David ni Victoria Beckham se han pronunciado públicamente al respecto. De hecho, han intentado proyectar normalidad en medio del revuelo, sobre todo el ex jugador de fútbol, quien insistió en el discurso que protagonizó mientras recibía la distinción en forma de estrella, que su mujer y sus cuatro hijos (incluido Brooklyn) eran sus mayores apoyos.