David Beckham promociona sin querer (o no) la marca de su hijo Brooklyn en plena crisis familiar

La relación de Brooklyn Beckham con sus padres, David y Victoria Beckham, continúa dando mucho de qué hablar. Hace unos meses, el joven lanzó un contundente comunicado en el que confirmaba el distanciamiento que mantiene con sus progenitores y detallaba los episodios que habrían propiciado esta situación, haciendo hincapié en los desagradables gestos que, según él, tuvo que soportar su mujer, Nicola Peltz. Desde entonces, cada paso de los miembros del clan ha sido analizado con lupa y es por ello por lo que no ha pasado desapercibido el último movimiento realizado por el ex futbolista, el cual, pese a todo, podría interpretarse como un posible acercamiento a su hijo.

David Beckham ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que mostraba una bandeja con varios ingredientes con los que todo apunta a que iba a realizar una receta culinaria. Sin embargo, desconociendo el plato que se disponía a realizar, la periodista Nuria Marín se ha percatado de un detalle que ha llamado la atención de propios y extraños. Y es que si se hace zoom a las salsas que ha utilizado, se puede ver cómo entre ellas se encuentra Cloud 23, la marca que Brooklyn ha lanzado al mercado. «Esto es un guiño. Lo veo clarísimo», resalta la periodista.

Cabe destacar que tanto Brooklyn como Nicola Peltz utilizan habitualmente sus redes sociales para promocionar Cloud 23, la marca de salsas y condimentos que lanzaron recientemente. Un detalle que no ha pasado desapercibido, especialmente si se tiene en cuenta que el propio Brooklyn llegó a reprochar públicamente que sus padres priorizaban ante todo la imagen y los negocios vinculados al imperio Beckham. Es por eso por lo que resulta llamativo que él mismo recurra a sus plataformas para impulsar sus propios proyectos empresariales. Algo a lo que indirectamente se ha sumado su padre. Un gesto que ha sido interpretado por algunos como un apoyo hacia el negocio de su hijo en medio del revuelo mediático que ha generado su distanciamiento familiar.

Los mensajes del 27º cumpleaños de Brooklyn

Aunque lo último que se sabe es que la relación entre ambos apenas mantiene el contacto, este pequeño detalle ha bastado para que muchos vean en él una posible señal de acercamiento. Una teoría que varios internautas sostienen desde que el pasado mes de marzo, tanto David como Victoria Beckham felicitaran públicamente a Brooklyn por su cumpleaños. «27 hoy. Feliz cumpleaños, Bust (apelativo cariñoso con el que le llama desde su nacimiento). Te queremos», escribió el ex jugador del Real Madrid en sus redes sociales junto a una fotografía de la infancia de su primogénito.

Por su parte, Victoria Beckham utilizó la misma fotografía de su marido para felicitar a su hijo mayor. «Feliz cumpleaños, Brooklyn, te amamos muchísimo», expresó.