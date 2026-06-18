El dineral que costó la tarta que Makoke partió a machetazos el día de su boda

Ha pasado casi una semana desde que Makoke y Gonzalo Fernández vivieron uno de los días más felices de su vida. La pareja se dio el «sí, quiero» en Ibiza el pasado 12 de junio y, entre los muchos momentos que han trascendido, ha destacado, sin lugar a dudas, la escena en la que la televisiva corta su tarta de novios. Y es que, en lugar de hacerlo con delicadeza, como suele ser habitual en este tipo de celebraciones, lo hizo con tanta vehemencia que no tardó en hacerse viral.

En las imágenes aparece Makoke partiendo la tarta con repetidos golpes mientras su marido intenta contenerla, una escena que ha generado numerosas reacciones en redes sociales y que incluso ha sido analizada por expertas en protocolo. Es el caso de Paloma González, quien señaló que «la educación hay que mantenerla siempre» y consideró que la colaboradora no estuvo especialmente acertada en ese instante.

Lo único interesante o minimante entretenido que ha salido de la boda de Makoke es este TikTok pic.twitter.com/V12XmsqsRZ — Alba Medina (@albammmedina) June 13, 2026

En medio del revuelo, muchos se han preguntado cuánto costó el pastel que terminó convirtiéndose en protagonista involuntario de la boda, y ha sido el programa El tiempo justo el encargado de desvelar esta incógnita. «Es una cifra de cuatro números», adelantaba Flor Velasco, creadora de la tarta, antes de desvelar que su precio ascendía hasta los 1.200€.

Aunque se trata de una cantidad elevada para la mayoría de los bolsillos, la pastelera quiso poner en valor el trabajo que había detrás de la elaboración. Según explicó, invirtió tres días completos en el proyecto: uno para montar la estructura del bizcocho, otro para preparar el relleno y un tercero dedicado íntegramente a la decoración. Un esfuerzo artesanal que ha llevado a muchos a cuestionar la forma en la que Maoke decidió cortar la tarta, especialmente teniendo en cuenta el tiempo, la dedicación y el coste que requirió su elaboración.

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Por ahora, Makoke no se ha pronunciado sobre este viral momento, así como tampoco ha comentado el precio que pagó por la tarta. De hecho, es que desde que se casó, ha mantenido sus redes sociales más bien paralizadas. No obstante, se espera que este viernes, 19 de junio, lo haga desde el plató de ¡De viernes! En la nueva entrega del programa, Mediaset ha anunciado que la colaboradora comentará su peculiar forma de cortar la tarta y compartirá con la audiencia imágenes exclusivas de su enlace. Algo que muchos esperaban que sucediera en los nuevos números de las revistas semanales. Sin embargo, parece que ha preferido hacerlo en la cadena en la que, actualmente, continúa trabajando.