Adiós a este protagonista de ‘Peaky Blinders’: el nuevo actor que llega a las próxima serie de Netflix y lo cambia todo

En 2022, la serie criminal de los mafiosos de Birmingham cerró su etapa televisiva con una sexta temporada que dejó a los fans boquiabiertos. Sin embargo, la pasión del universo creado por Steven Knight no podía detenerse ahí y hace escasas semanas, Netflix estrenó un largometraje que servía para cerrar la etapa de Tommy Shelby y dar el paso a la siguiente generación de Peaky Blinders: Jamie Bell será el nuevo actor que protagonice la continuación de la historia.

Durante más de una década, Cillian Murphy ha sido el encargado de asumir el rostro principal de la exitosa producción creada por la BBC. Bajo su carisma y con el adictivo material creado por Knight, la trama narró el ascenso de la pequeña banda de pandilleros desde los bajos fondos de Inglaterra, hasta el ascensor social de una dinastía en la que el gran patriarca de estos violentos gángsters alcanzó el mismísimo Parlamento británico. Bajo ese pretexto, la ficción narró las circunstancias históricas del mundo, con un protagonista que había luchado en la Primera Guerra Mundial y con un segundo conflicto bélico narrado en la reciente cinta, El hombre inmortal. Ahora, Peaky Blinders tendrá en Bell al nuevo actor que asuma ese papel de liderazgo en una localidad deteriorada por los bombardeos y en el que que los Shelby deberán volver a recuperar su poder hegemónico en la zona.

Por el momento Netflix ha confirmado dos temporadas y aunque todavía no existe una fecha exacta en el calendario, se espera que el seguimiento de los Peaky Blinders llegue en algún momento de 2027.

Peaky Blinders: Jamie Bell es el nuevo actor

Jamie Bell encarnará a la versión adulta de Duke Shelby, el primer e ilegítimo hijo de Tommy que fue concebido antes de que este partiese a la guerra. En la sexta temporada de la serie, el personaje fue encarnado por Conrad Khan y en la cinta, el nominado al Oscar Barry Keoghan asumió dicha función.

Según la sinopsis oficial, lanueva serie de los Peaky Blinders (todavía sin título oficial) se convertirá en una «contienda brutal de dimensiones míticas», con un Duke Shelby «más viejo, más sabio, más ambicioso y sin duda, más peligroso».

A new era of Peaky Blinders. Jamie Bell leads the new generation as Duke Shelby, alongside Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch and Lucy Karczewski. The Peaky Blinders world is reignited in new series set in the 1950s, ten years on from the events of Peaky… pic.twitter.com/2OkA2FGgcK — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) April 2, 2026

Bell no ha sido la nueva única estrella confirmada. Acompañándole en el reparto encontraremos Charlie Heaton (Stranger Things), Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) y Jessica Bron Findlay (Downton Abbey).

¿Dónde hemos visto antes a Bell?

La mayoría de cinéfilos lo conocerán por su debut cinematográfico hace más de 25 años. Sí, Jamie Bell es el niño protagonista de Billy Elliot. Ahora, a sus 40 años, el actor británico tiene un currículum fílmico envidiable, habiendo trabajado a las órdenes de cineastas tan reconocidos como Peter Jackson en King Kong (2005), Clint Eastwood en Banderas de nuestros padres (2006), Bong Joon-ho en Rompenieves (2013) o Lar von Trier en Nymphomaniac. Volumen 2 (2013).

Mucho antes de poder verle en acción en Peaky Blinders como el nuevo actor protagonista, Bell estrenará este mes de abril Half Man, un thriller dramático de HBO Max.