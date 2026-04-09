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Adiós a este protagonista de ‘Peaky Blinders’: el nuevo actor que llega a las próxima serie de Netflix y lo cambia todo

La película 'El hombre inmortal' da el paso a nueva nueva era para los mafiosos de Birmingham

Duke Shelby recoge el testigo de su padre

Peaky Blinders nuevo actor
El próximo capítulo de 'Peaky Blinders' tendrá un nuevo protagonista.

En 2022, la serie criminal de los mafiosos de Birmingham cerró su etapa televisiva con una sexta temporada que dejó a los fans boquiabiertos. Sin embargo, la pasión del universo creado por Steven Knight no podía detenerse ahí y hace escasas semanas, Netflix estrenó un largometraje que servía para cerrar la etapa de Tommy Shelby y dar el paso a la siguiente generación de Peaky Blinders: Jamie Bell será el nuevo actor que protagonice la continuación de la historia.

Peaky Blinders Jamie Bell
Jamie Bell liderará la nueva etapa de los ‘Peaky Blinders’ (Netflix).

Durante más de una década, Cillian Murphy ha sido el encargado de asumir el rostro principal de la exitosa producción creada por la BBC. Bajo su carisma y con el adictivo material creado por Knight, la trama narró el ascenso de la pequeña banda de pandilleros desde los bajos fondos de Inglaterra, hasta el ascensor social  de una dinastía en la que el gran patriarca de estos violentos gángsters alcanzó el mismísimo Parlamento británico. Bajo ese pretexto, la ficción narró las circunstancias históricas del mundo, con un protagonista que había luchado en la Primera Guerra Mundial y con un segundo conflicto bélico narrado en la reciente cinta, El hombre inmortal. Ahora, Peaky Blinders tendrá en Bell al nuevo actor que asuma ese papel de liderazgo en una localidad deteriorada por los bombardeos y en el que que los Shelby deberán volver a recuperar su poder hegemónico en la zona.

Peaky Blinders Netflix streaming
‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ (Netflix).

Por el momento Netflix ha confirmado dos temporadas y aunque todavía no existe una fecha exacta en el calendario, se espera que el seguimiento de los Peaky Blinders llegue en algún momento de 2027.

Desconocidos
Jamie Bell en ‘Desconocidos’ (Fox Searchlight).

Peaky Blinders: Jamie Bell es el nuevo actor

Jamie Bell encarnará a la versión adulta de Duke Shelby, el primer e ilegítimo hijo de Tommy que fue concebido antes de que este partiese a la guerra. En la sexta temporada de la serie, el personaje fue encarnado por Conrad Khan y en la cinta, el nominado al Oscar Barry Keoghan asumió dicha función.

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‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ (Netflix).

Según la sinopsis oficial, lanueva serie de los Peaky Blinders (todavía sin título oficial) se convertirá en una «contienda brutal de dimensiones míticas», con un Duke Shelby «más viejo, más sabio, más ambicioso y sin duda, más peligroso».

Bell no ha sido la nueva única estrella confirmada. Acompañándole en el reparto encontraremos Charlie Heaton (Stranger Things), Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) y Jessica Bron Findlay (Downton Abbey).

¿Dónde hemos visto antes a Bell?

Peaky Blinders Jamie Bell
Jamie Bell fue el niño de ‘Billy Elliot’ (Working Title Films, BBC Film).

La mayoría de cinéfilos lo conocerán por su debut cinematográfico hace más de 25 años. Sí, Jamie Bell es el niño protagonista de Billy Elliot. Ahora, a sus 40 años, el actor británico tiene un currículum fílmico envidiable, habiendo trabajado a las órdenes de cineastas tan reconocidos como Peter Jackson en King Kong (2005), Clint Eastwood en Banderas de nuestros padres (2006), Bong Joon-ho en Rompenieves (2013) o Lar von Trier en Nymphomaniac. Volumen 2 (2013).

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‘Half Man’ (HBO Max).

Mucho antes de poder verle en acción en Peaky Blinders como el nuevo actor protagonista, Bell estrenará este mes de abril Half Man, un thriller dramático de HBO Max.

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