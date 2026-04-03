La secuela de la serie ‘Peaky Blinders’ se llena de estrellas: Jamie Bell será el nuevo líder de la banda

Los Peaky Blinders tienen marcha para rato y tras el estreno reciente de su última película, El hombre inmortal, la secuela de la serie ya avanza con un nombre clave que liderará esta nueva etapa: Jamie Bell. El ganador del BAFTA al mejor actor por Billy Elliot (2000), se enfunda ahora el uniforme criminal de un clan familiar que indagará en el legado de Tommy Shelby, a través de una Inglaterra repleta de cambios históricos. Todavía sin título oficial, el seguimiento producido por la BBC y distribuido por Netflix volverá a contar con Steve Knight como showrunner principal.

El próximo capítulo de los Peaky Blinders tendrá a un Jamie Bell que sustituirá a Conrad Khan y Barry Keoghan, asumiendo el papel de un Duke Shelby ya adulto, pues la continuación tendrá un importante salto temporal. La noticia llegó primero de la propia «gran N roja», quien compartió una imagen que nos muestra a Bell caminando casi con la misma expresión que el legendario personaje al que dio vida Cillian Murphy. La segunda parte de este drama histórico se ambientará en los años 50. Es decir, una década después de los acontecimientos vistos en El hombre inmortal.

Los Peaky Blinders tienen nuevo líder: Jamie Bell

La ciudad de Birmingham seguirá siendo, por supuesto, el centro de la historia. Aunque su estado actual no sea el mejor, tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Con el lugar emergiendo de nuevo de la pobreza y la precariedad, la atmósfera del lugar supone un caldo de cultivo prolífico para tramas repletas de conspiraciones, trampas, traiciones y alianzas. Los Blinders deberán hacerse de nuevo con el control de las calles, liderados en esta ocasión por un Duke que es según comparte la plataforma, «mucho más peligroso».

Here’s your first look at Jamie Bell who will take the mantle as Duke Shelby in an all-new Peaky Blinders series. Now in production. Also starring Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch, and Lucy Karczewski. pic.twitter.com/uJSPeBYv8U — Netflix (@netflix) April 2, 2026

A pesar de no haber convencido del todo a la crítica especializada, la cinta de El hombre inmortal ha sido un éxito a nivel de visualizaciones y sobre todo, supone la confirmación del buen estado de salud de la propiedad intelectual.

Con su protagonismo en esta nueva época de los Peaky Blinders, Jamie Bell da un gran paso en su presencia televisiva, después de toda una carrera a las órdenes de los mejores cineastas. El británico ha aparecido como secundario en cintas tan relevantes como King Kong (2005), Banderas de nuestros padres (2006), Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio (2011) y Rompenieves (2013), entre otras.

Un reparto magnífico

Bell no será el único rostro conocido de la continuación. También se ha confirmado la participación de en el elenco de otros rostros notorios dentro de la pequeña pantalla, como es la presencia de Charlie Heaton (Stranger Things), Jessica Brown Findlay (Dowton Abbey) y Lashana Lynch (Sin tiempo para morir). Desconocemos todavía eso sí, los roles que estos desempeñarán en la historia.

Charlie Heaton and Lashana Lynch have been cast in the ‘PEAKY BLINDERS’ sequel series. Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/nzgn7o6qXW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 2, 2026

La última sinopsis compartida por Netflix es la siguiente: «Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero (…) el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre».

A priori, veremos dos temporadas con seis episodios en cada una de ellas. Si tiene una gran audiencia, la plataforma seguirá renovando la historia. Sin una fecha de estreno oficial, se espera que la serie llegue en algún momento de 2027.