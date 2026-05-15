Vingegaard da su primer golpe en el Giro de Italia

Jonas Vingegaard ha ganado este viernes la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Formia y el Blockhaus, dando su primer gran golpe en la ronda italiana y dejando claro por qué es el gran favorito a la victoria final. El danés fue dejando rivales por el camino en la que ha sido la primera etapa de montaña del Giro y vino a demostrar su gran estado de forma. Eso sí, todavía no es líder, puesto que mantiene el portugués Afonso Eulálio.

En una jornada prácticamente monopuerto, Vingegaard se estrenó en el palmarés del Giro de Italia y se coloca segundo en la general. El danés firmó una exhibición en el Blockhaus, con un zarpazo a 5,5 km de la cima del coloso de La Majella, algo que le permitió arrodillar a todos sus rivales y presentarse en meta en solitario.

Vingegaard aventajó en el final de esta gran etapa en 13 segundos al austríaco Felix Gall, en 1:02 al australiano Jai Hindley y en 1:05 al italiano Giulio Pellizzari. El líder del Giro, el portugués Afonso Eulálio, supo sufrir para defender parte de su gran renta y retener la maglia rosa: tenía 6:22 minutos de margen, estuvo inteligente y fuerte para sobrevivir.

Vingegaard dinamitó la subida final al Blockhaus endureciendo el ritmo desde lejos y dejando un reguero de favoritos. Primero quedaron cortados corredores como Enric Mas, Egan Bernal o Wout Poels, y después cedieron Damiano Caruso y Derek Gee, mientras el grupo de aspirantes a la general se iba reduciendo a marchas forzadas.

A 5,5 kilómetros del final llegó el ataque definitivo de Vingegaard, al que únicamente pudieron responder en un primer momento Giulio Pellizzari y Felix Gall. Sin embargo, el italiano acabó reventando en plena ascensión, mirando incluso hacia atrás en busca de ayuda, mientras el austriaco lograba enlazar y resistir algo más la ofensiva del danés antes de terminar también cediendo.

Entre los españoles, la jornada dejó a Markel Beloki como el mejor situado en la general, decimoctavo a 6:24 del liderato tras terminar la etapa en el grupo de Eulálio. También resistió David de la Cruz, vigesimoquinto de la general a 8:11, mientras que Enric Mas perdió tiempo en el Blockhaus y cayó hasta la vigesimoctava plaza, ya a 9:14 de la maglia rosa.

Igor Arrieta, que arrancó segundo en la general y líder de los jóvenes, terminó cediendo en las rampas finales y bajó hasta la decimocuarta posición, a 6:11 de Eulálio, en una jornada en la que Jonas Vingegaard ya dejó claro que va a por todo en este Giro de Italia.