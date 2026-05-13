Épico triunfo de Igor Arrieta en el Giro de Italia: se cayó, se equivocó de camino… ¡y ganó!

Igor Arrieta ha ganado de forma épica la quinta etapa del Giro de Italia, disputada este miércoles entre Praia a Mare y Potenza, siendo el primer español en ganar una etapa en la ronda italiana de este año. El ciclista del UAE superó una caída en los últimos kilómetros, incluso se equivocó de trazado, pero pese a todo, ganó la etapa con mucha épica.

Arrieta se llevó un duelo espectacular y lleno de incidentes contra Afonso Eulalio, al que dejó sin triunfo en Potenza, aunque el portugués es el nuevo líder del Giro de Italia. Tras un duelo entre los dos, marcado por sendas caídas y errores de trazada por parte del español, Arrieta alcanzó a su rival a menos de 100 metros de meta para alzar los brazos en una etapa para el recuerdo de la ronda italiana.

El perfil de esta jornada invitaba a posibles emboscadas por el terreno escarpado. Aunque la etapa tan solo contaba con dos puertos puntuables a lo largo del recorrido, el pelotón afrontaba un continuo sube y baja, especialmente en los últimos 60 kilómetros, que incrementó la dureza con la climatología desde el inicio en Praia a Mare.

La escapada hizo camino bajo el intenso diluvio, pero en todo momento controlada por un pelotón que no dejó que la distancia llegara a los tres minutos. Cuando la carrera se adentraba en esos últimos 60 kilómetros, Arrieta lanzó su ataque en solitario. El joven corredor español consiguió marcharse ante la mirada de sus compañeros de fuga. Sin embargo, Afonso Eulalio, que tenía entre ceja y ceja hacerse con el liderato, arrancó y consiguió coronar junto al corredor español.

Hubo entendimiento entre los dos y, a base de relevos, consolidaron la ventaja. Así entraron en los compases finales de la etapa en la que los infortunios se sucedieron. Primero fue para Arrieta a falta de 13 para meta cuando en una curva en descenso se fue al suelo. El español se subió rápidamente a la bicicleta para dar caza al luso que unos kilómetros después también besaba el suelo.

Ya de nuevo los dos juntos en cabeza afrontaron los últimos cinco kilómetros, pero la mala suerte se volvió a apoderar del español. Arrieta se equivocaba de carretera en una bifurcación en lo que parecía ser el final del sueño por hacerse con la victoria parcial.

Sin embargo, el navarro no cejó en el intento y continuó con un ritmo fuerte para ir reduciendo poco a poco la distancia con un Eulálio que ya saboreaba el triunfo de etapa. Las fuerzas del portugués se minimizaron para que Igor Arrieta sobre la línea de meta le sobrepasara y sumara la primera victoria española de esta edición en el Giro de Italia.