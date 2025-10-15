Quién es Yana Olina, la pareja de David Bustamante: edad, de dónde es y cómo se conocieron

Según los datos que hemos recogido para investigar este tema, Yana Olina es una bailarina de origen ruso que ha logrado conquistar España gracias a su talento, disciplina y carisma. Tiene 37 años y ha dedicado su vida al mundo del espectáculo, pero ¿cómo empezó todo? Lo sabemos. Aunque nació en Rusia, gran parte de su vida ha transcurrido en Mallorca, donde perfeccionó su técnica y se sumergió en el mundo de la danza deportiva y el espectáculo.

Su formación y experiencia le han permitido destacar no sólo en competiciones nacionales e internacionales, sino en televisión, convirtiéndose en un rostro conocido gracias a su participación en programas como Yo, bailo o Qué tiempo tan feliz. Sin embargo, su gran salto mediático se produjo con el concurso Bailando con las estrellas, donde se convirtió en compañera de David Bustamante y cautivó al público con su gracia y profesionalidad sobre el escenario. Cuando le preguntan por el secreto de su éxito lo tiene claro y responde: «Todo tiene un proceso y muchos bailarines se olvidan, centrándose solo en los resultados. Pero una buena organización y constancia te llevan al éxito».

Yana Olina, la novia de David Bustamante

La relación entre Yana y Bustamante se forjó en Bailando con las estrellas, donde la química entre ambos fue evidente desde el primer ensayo. Su complicidad, tanto dentro como fuera de las cámaras, les permitió alzarse con la victoria en la primera edición del programa y consolidó una conexión que pronto trascendió lo profesional.

Aunque la pareja comenzó a salir hace seis años, prefirieron mantener su noviazgo en privado durante los primeros meses, dejando que su relación creciera sin la presión de los medios. Hoy en día, comparten su vida entre Madrid y Mallorca, mostrando en redes sociales su amor y disfrutando de escapadas románticas, mientras equilibran sus exigentes agendas profesionales. Bustamante no quiere dar demasiados detalles sobre esta relación y se ha limitado a decir que no pasará por el altar, aunque asegura que está muy enamorado.

El talento de Yana Olina

Yana tiene mucho talento y no sólo para trabajar como bailarina. Además de su trayectoria en la danza, ejerce como modelo e influencer, acumulando más de 82.000 seguidores en Instagram, donde comparte su vida y su pasión por el arte. Su experiencia en el baile le ha permitido convertirse en profesora y entrenadora en la escuela Club de Ball Esportiu Felanitx, donde también ejerce como directora y organiza competiciones y clases para diferentes niveles. Además, forma parte de la Federación Española de Baile Deportivo como jueza, aportando su conocimiento y criterio a la formación de nuevas generaciones de bailarines.

Durante una entrevista que dio para un diario de Mallorca, habló sin tapujos sobre sus ambiciones profesionales. «Desde pequeña siempre me gustaba bailar, pero también quería ser profesora. Así que esos dos sueños van unidos hoy en día. He tenido momentos difíciles, pero la relación que tengo con el baile es muy fuerte como para dejarlo».

Nosotros hemos visto que David Bustamante ha reconocido lo mucho que Yana le aporta en su vida personal y profesional. Ha contado que ella le ayuda a preparar coreografías, mejorar su técnica y pulir detalles para sus actuaciones, además de colaborar con él en la pronunciación y acentos, gracias a que domina cinco idiomas. Como vemos, se apoyan mutuamente en todos sus proyectos, mostrando un vínculo sólido y afectuoso que se refleja en cada aparición pública y en las redes sociales.

Un ejemplo de superación

La trayectoria de Yana Olina es un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Ha sido bicampeona de España y semifinalista de competiciones europeas y mundiales en 2017 y 2018, lo que demuestra su nivel y compromiso con la danza. Es decir, aunque su nombre suene con fuerza en la crónica social, lo cierto es que estamos hablando de una estrella con nombre propio.

Su presencia constante en televisión y en la escena internacional le ha dado visibilidad, pero siempre manteniendo los pies en la tierra y centrada en su desarrollo profesional. La combinación de talento, disciplina y carisma ha hecho que se convierta en una figura relevante del mundo del baile en España, y su relación con Bustamante ha añadido una dimensión mediática que ha acercado aún más su historia al gran público. De esta forma, se ha convertido en un referente y quiere que la gente la escuche.

Durante una conversación con el diario Última hora, le pidieron que diese un consejo a todos aquellos que habían decidido seguir sus pasos y dijo: «Que sea su forma de vida. Hay que sacrificar muchas cosas, entre ellas el tiempo libre o salir con los amigos. Pero además han de ser constantes y no dejar nunca de aprender». Es decir, la clave de su éxito es la constancia, el esfuerzo y la dedicación que le ha puesto a todos sus proyectos.