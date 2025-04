David Bustamente no puede ocultarlo más: el gran defecto con el que tiene que vivir Yana Olina

Ninguna pareja es perfecta y esta noticia lo demuestra. David Bustamante atraviesa una etapa profesional marcada por el entusiasmo y el aplauso del público. El cantante cántabro ha vuelto a conectar con sus seguidores gracias a su gira Tour Inédito, una serie de conciertos con la que está recorriendo diversas ciudades de España. Con más de veinte años de trayectoria a sus espaldas, el artista sigue manteniéndose como una figura imprescindible de la música pop nacional.

No obstante, mientras el escenario le ofrece reconocimiento y apoyo, su vida fuera de los focos ha estado llena de matices. En estos últimos meses, Bustamante ha sido muy claro a la hora de compartir aspectos más personales que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. El intérprete ha decidido mostrarse tal y como es, con sus virtudes, pero también con aquellas facetas que no siempre resultan fáciles para los que le rodean.

Lejos de proyectar la imagen del hombre perfecto que muchos se empeñan en construir, David Bustamante ha querido desmontar ese ideal desde la cercanía. Durante una entrevista con una famosa revista, ha confesado que convivir con él puede ser complicado. Su carácter impulsivo y su energía constante a veces pueden resultar excesivos incluso para sus seres más queridos.

«Soy muy nervioso y me levanto excesivamente feliz y eso es algo que carga mucho a la gente que necesita tomarse un café», ha comentado entre bromas, pero dejando ver que no siempre es fácil lidiar con esa intensidad emocional. Bustamante ha admitido que su ánimo fluctuante y su temperamento fuerte lo convierten en una persona a veces difícil de llevar. No se trata de una simple cuestión de humor: su personalidad volcánica puede llegar a saturar a quienes comparten el día a día con él.

El papel que ocupa Yana Olina

La figura de Yana Olina tiene mucho peso en la vida de Bustamante. Desde que comenzaron su relación en 2018, la bailarina mallorquina se ha convertido en el contrapunto perfecto del cantante. Donde él aporta emoción desbordada, ella introduce pausa y reflexión. «Es una balsa, tranquila y disciplinada», ha explicado, valorando esa capacidad que tiene su pareja para devolverlo a tierra cuando sus emociones se disparan.

Esa complementariedad ha sido uno de los pilares que han hecho posible la estabilidad de la pareja. Si bien el cantante ha reconocido que no siempre es fácil convivir con alguien tan impulsivo como él, también ha subrayado que Yana ha sabido aceptar sus defectos sin intentar cambiarlos. Su relación se basa precisamente en ese equilibrio de fuerzas opuestas que, lejos de chocar, se complementan.

El cantante de Operación Triunfo reconoce sus defectos y admite: «No consigo ser constante. Vamos, que soy demasiado cargante para ir conmigo de la mano».

El lado más desconocido de David Bustamante

Aunque en el escenario David Bustamante irradia seguridad, no es ajeno a la presión social que implica estar constantemente expuesto. En más de una ocasión ha tenido que hacer frente a comentarios sobre su aspecto físico, sobre todo en las redes sociales. Una fotografía tomada durante un concierto en Ponferrada, donde se notaba un aumento de peso, fue suficiente para desatar una oleada de opiniones negativas y burlas.

El cantante, lejos de ignorar este tipo de comentarios, ha hablado abiertamente sobre cómo le afectan. Aunque intenta mantener una actitud positiva, reconoce que no es inmune al juicio constante. Ha encontrado una vía de expresión que pocos conocen en profundidad: la perfumería. Desde hace más de una década, el cántabro ha volcado parte de su creatividad en una línea de fragancias que no solo ha sido bien recibida, sino que ha superado todas las expectativas comerciales. Desde que lanzó su primera colonia en 2012, ha vendido más de nueve millones de unidades.

El exitoso negocio del cantante

A diferencia de otros rostros conocidos que simplemente prestan su imagen, Bustamante se involucra personalmente en el desarrollo de cada perfume. Participa activamente en las pruebas, elige las notas aromáticas y decide qué mensaje quiere transmitir con cada lanzamiento.

Curiosamente, este negocio ha generado beneficios que incluso superan los obtenidos con su música, convirtiéndose en un segundo pilar de su carrera. La conexión emocional que establece con cada fragancia refleja también su forma intensa de vivir: cada perfume lleva una parte de su estado de ánimo y su historia personal.

David Bustamante ha demostrado que el éxito profesional no siempre implica una vida sencilla. Detrás de los focos, de los perfumes vendidos y de los conciertos aplaudidos, hay una persona con inseguridades, con defectos reconocidos y con una sensibilidad que no todos entienden. Su carácter impulsivo, su falta de constancia y su necesidad de vivirlo todo con intensidad son tanto su motor como su mayor obstáculo.

La presencia de Yana Olina ha sido fundamental en esta etapa. Con su carácter tranquilo y su capacidad para mantener la calma, ha aportado a Bustamante una estabilidad emocional que él mismo reconoce que le costaba encontrar. Ahora sólo hay que responder a una pregunta: ¿Por qué no han pasado por el altar?