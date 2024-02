David Bustamante habla largo y tendido de la boda con Yana Olina

David Bustamante participó en ‘Bailando con las estrellas’, un concurso de TVE que le ayudó a acercarse al público. Mostró su faceta más desenfadada y tuvo una oportunidad perfecta para enamorarse, así que no la dejó escapar. El artista pasaba mucho tiempo entrenando con la bailarina Yana Olina y en 2018 terminaron confirmando que entre ellos había surgido algo más que una amistad. Poco a poco se han ido convirtiendo en una de las parejas más importantes de nuestra crónica social, por eso lo último que ha pasado está en boca de todos.

David Bustamante ha hablado largo y tendido sobre su futuro al lado de Yana e incluso ha reaccionado cuando le han preguntado por su boda. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no quiere precipitarse, aunque está más enamorado que nunca y no descarta dar ningún paso adelante. El problema es que ahora no tiene tiempo porque está inmerso en un nuevo proyecto profesional. Dentro de muy poco sacará al mercado un disco que promete ser la mejor obra de su trayectoria y no quiere que nada le distraiga.

El compañero de David Bisbal ha estado en el estreno de ‘Machos Alfa’, la nueva serie de Netflix producida por los hermanos Caballero. El artista ha explicado que ha hecho un gran esfuerzo para «salir del estudio» y socializarse porque lleva un tiempo focalizado en sacar adelante su misterioso disco. Todavía se desconocen muchos detalles sobre este proyecto, pero hay muchas expectativas porque Bustamante insiste en que se está esforzando para entretener al público como solamente él sabe hacerlo.

David Bustamante se sincera sobre Yana Olina

Bustamante ha empezado hablando de su horizonte profesional: «Acabo determinar la gira con el musical que estaba haciendo y ahora focalizado en el nuevo disco y en las canciones que estoy haciendo. Va a ser un gran año porque además llevamos trabajando mucho tiempo, mucho tiempo insistiendo y picando piedra. El nuevo disco es muy especial y es, sin ninguna duda, el álbum más mío. Tengo muchas ganas de que la gente escuche mis canciones. Estoy con la misma ilusión que cuando empezaba y eso es muy importante después de tantos años».

En un primer momento Bustamante intentó esquivar las preguntas que hacían relación a Yana. Lo hizo de una forma muy discreta, insistiendo en que la mejor forma de conocerle era escuchar su nuevo disco. «Yo escribo de historias pasadas, pero también del presente y del futuro», declaró con una sonrisa. No obstante, el reportero que le estaba entrevistando le preguntó de forma directa por su novia y el artista no tuvo más remedio que responder con sinceridad.

David tuvo muchos problemas después de separarse de Paula Echevarría, pero ahora está tranquilo, así que no le ha lanzado ninguna indirecta en su nuevo disco. «No hay ningún ‘shakirazo’ porque yo estoy in love», comenta haciendo alusión a su noviazgo con Yana Olina. Después le han preguntado por sus planes de boda y su reacción no ha dejado indiferente a nadie.

David Bustamante abre su corazón

Cuando le han preguntado por Yana, David lo ha tenido claro y ha contestado: «Nada, estamos muy felices y a seguir». El cantante intenta mantener las distancias y no se siente cómodo hablando de su vida privada, pero ha hecho una excepción para que todo el mundo entienda que se encuentra en uno de sus mejores momentos personales. «Vivimos muy tranquilos y la verdad es que tenemos una vida apartada de los focos», declara insistiendo en que sus intenciones no pasan por exponer ciertos detalles de su noviazgo.

Durante el estreno de ‘Machos Alfa’, un periodista le preguntó: «¿Y el anillo para cuando?» en ese momento Bustamante reaccionó de una forma muy curiosa que ya está en boca de todos. Sin entrar en detalles dijo: «Esa canción la bailamos». No obstante, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, no se sintió molesto y cerró la entrevista mandando «un beso» a los reporteros que le estaban entrevistando.

Es una situación muy distinta a la que sucedió el pasado fin de semana. El programa ‘Socialité’ emitió un vídeo de Bustamante muy enfadado con uno de los colaboradores del espacio. El periodista le preguntó por Miguel Torres, el novio de Paula Echevarría, y David le acusó de tener un comportamiento «sucio» y de hacer preguntas «ridículas».